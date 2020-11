Ein Oberliga-Team in der Bezirksliga: Der Freundeskreis des WSV Wendschott

Eine Mannschaft gespickt mit Spielern mit Regionalliga- und Oberliga-Erfahrung, die in der Bezirksliga kicken und das ohne Bezahlung. Gibt es nicht? Doch, beim WSV Wendschott. Das Team von Trainer Kenny Hülsebusch war in der vergangenen Saison Zweiter in der Wolfsburger Kreisliga geworden und in die Bezirksliga aufgestiegen. Mit Marcel Krassow, Lasse Vandreike, Dario Alaimo, Lukas Elling und Jannik Jennerich wechselte ein Landesliga-Quintett zum WSV, mit Luca Nazaré-Vaz kam gar ein Spieler aus der Oberliga von Lupo/Martini Wolfsburg. Klar, dass die Wendschotter mit solch einem Kader nicht um den Klassenerhalt spielen wollen.

„Mit so einer Mannschaft muss man oben mitspielen. Das muss auch unser Anspruch sein, sonst wären wir keine gute Mannschaft und auch keine guten Trainer“, sagt der spielende Co-Trainer Jan Ademeit, der selbst von 2016 bis 2019 für Lupo in der Regionalliga spielte. Erfolgreich will auch Hülsebusch sein, doch der Coach verspüre keinen Druck, als Aufsteiger direkt den Wiederaufstieg als Ziel ausrufen zu müssen. "Ich muss den Jungs so etwas gar nicht sagen. Die Spieler haben Bock, miteinander zu spielen." Aber: "Klar gehen wir als Fußballer alle auf's Spielfeld, um zu gewinnen und das möglichst immer."