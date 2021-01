1. FC Wolfsburg: Co-Trainer Harrabi und 24 Spieler sagen für kommende Saison zu

Arben Mustafa wird sein Amt als Co-Trainer dagegen berufsbedingt am Saisonende abgeben, bleibt aber als Spieler beim Tabellenzweiten. „Ich danke Arben für seine Zeit als Co-Trainer und bin froh, dass er mir als einer meiner Führungsspieler erhalten bleibt. Er ist ein gutes Bindeglied zwischen dem Trainerteam und unseren jungen Spielern“, sagt Rezzoug.

Die Mannschaftsplanungen sind beim 1. FC damit größtenteils abgeschlossen, aber für drei bis vier Neuzugänge wäre im Kader laut Rezzoug noch Platz. „Man weiß nie, was beispielsweise in Sachen Verletzungen passieren kann, aber wir befinden uns in einer angenehmen Position. Wir wollen uns künftig in der Liga oben festbeißen, darauf können wir das Team jetzt in Ruhe vorbereiten.“