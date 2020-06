Kampf gegen Schmähgesänge und Rassismus: Minister regt personalisierte Tickets im Fußball an

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl regt personalisierte Tickets für Zuschauer im Profi-Fußball an, um Täter nach Schmähgesängen besser ermitteln zu können. „Es ist absolut inakzeptabel, wenn bei Fußballspielen Rassismus offen zutage tritt, wenn völlig unschuldige Menschen traktiert werden, nur weil sie anderer Herkunft oder Hautfarbe sind“, teilte der CDU-Minister auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit. Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd in Folge eines Polizeieinsatzes in den USA hatte die Debatte um Rassismus auch im deutschen Fußball zuletzt verschärft. Zahlreiche Mannschaften wie auch einzelne Spieler, darunter Jadon Sancho von Borussia Dortmund, Weston McKennie von Schalke 04 und Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach, hatten mit verschiedenen Aktionen gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert.