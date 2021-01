William einer für Schalke? So sehen heimische S04-Fans die Krise ihres Klubs

Noch eine Partie bleibt Fußball-Bundesligist Schalke 04, um die Einstellung eines historischen Negativ-Rekords von Tasmania Berlin abzuwenden. Falls die Schalker am Samstag gegen die TSG Hoffenheim nicht gewinnen, dann hätten die Gelsenkirchener 31 sieglose Ligaspiele in Folge bestritten - wie Tasmania in seiner einzigen Bundesliga-Saison vor 55 Jahren.

Cedric Hertwich, Kapitän von Bezirksligist TSV Hehlingen , ist „frustriert und traurig“, um die Situation auf Schalke, „aber mittlerweile auch abgehärtet. Wenn ich aber darüber nachdenke, was in den nächsten Jahren passieren könnte, dann ist es mir natürlich nicht egal.“ Dass Schalke am Wochenende den Negativ-Rekord von Tasmania Berlin einstellen könnte, würde Hertwich nicht seiner Schalker wegen bedauern. „Ich finde es eher schade für Tasmania, da der Verein schon relativ in Vergessenheit geraten ist. Auch, wenn es ein Negativ-Rekord ist, stehen sie damit zumindest in den Geschichtsbüchern.“

Sollte der FC Schalke den Negativ-Rekord von 31 sieglosen Spielen in Folge am Samstag egalisieren, werden die Berliner dennoch nicht so schnell in Vergessenheit geraten. Sie führen die Bundesliga-Statistik unter anderem noch in den Kategorien wenigste Siege (2), meiste Gegentore (108) in einer Saison und dem letzten Platz in der ewigen Tabelle an. Zumindest den Platz in der ewigen Tabelle können ihnen die Schalker nicht nehmen...