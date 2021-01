Mölders statt Madrid: Mit Robustheit geht's für Langwedel an die Tabellenspitze

Titelkampf statt Abstiegsangst: Ein Zugang lässt den SV Langwedel von der Meisterschaft in der eFootball-Kreisliga Gifhorn träumen. In der Vorsaison kämpfte der SVL um den Klassenerhalt, dann wurde das Team bestehend aus Timo Schiller und Philipp Köllner durch Moritz Thiele ergänzt, der bisher statt Köllner in jeder Partie zum Einsatz kam. „Er ist der bessere FIFA-Spieler“, sagt Schiller über Thiele. Nach der Hinrunde steht Langwedel mit 24 Punkten an der Tabellenspitze, am vergangenen Spieltag gab es einen 8:5-Erfolg nach Toren gegen Titelverteidiger 1. FC Wedelheine.

Anzeige

„Wir haben gehofft, dass wir weit oben mitspielen können, aber dass wir ganz oben stehen, damit hatten wir nicht gerechnet“, sagt Thiele. Am nächsten Spieltag kommt es zum Aufeinandertreffen mit dem direkten Verfolger MTV Wasbüttel, gegen den Thiele und Schiller am ersten Spieltag trotz mehr geschossener Tore (8:7) durch drei Niederlagen in den vier Einzel-Duellen insgesamt das Nachsehen hatten. „Es wird wieder ein schwieriges Spiel“, ahnt Thiele.