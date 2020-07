Die Geschichte der Fußball-EM: 2008 - Die Geburt von Spaniens Tiki-Taka-Dominanz

Als er endlich allein ist, greift Philipp Lahm zum Handy und ruft seine Frau an. Seine Claudia sitzt in Wien auf der Tribüne des Ernst-Happel-Stadions und wartet mit 51 500 anderen auf den Wiederanstoß – und auf ihren Philipp. Doch der kommt nicht mehr. Ein tiefer Stollenabdruck auf seinem Fuß hat ihn aus dem Spiel genommen. Deutschland steht im Finale der Fußball-EM 2008 und sein zuverlässigster Verteidiger telefoniert in der Kabine mit seiner Frau. "Während die Kameraden aufs Spielfeld liefen, musste Claudia mir drei Minuten beim Weinen zuhören", beschreibt er in seiner Biografie "Der feine Unterschied" diese Szene. Es ist wirklich ein Tag zum Weinen für Lahm, denn er ist auch mitschuldig am Tor des Tages, das die Spanier zum Europameister macht. Ein Missverständnis zwischen ihm und Torwart Jens Lehmann ermöglicht Stürmer Fernando Torres die Chance – und er nutzt sie. Es ist eine symbolische Szene. Spaniens Fußball ist dem deutschen 2008 einen Schritt voraus.

EM-Titel 2008 - Spaniens Siegeszug beginnt Spaniens Armada sticht in diesem Sommer in See, um die größten Schätze des Fußballs einzusammeln. Außer der EM 1964 hatte man nie etwas gewonnen, das soll sich ändern. Die Reise wird lange dauern und zu zwei EM- (2008, 2012) und einem WM-Titel (2010) führen. Der Aufstieg zur Fußballweltmacht beginnt mit der EM in Österreich und der Schweiz – Deutschland schaut (noch) zu. Seit 1996 wartet das Land auf einen Titel, die Ungeduld manifestiert sich in einer für den DFB untypischen Trainerrotation: Joachim Löw ist schon der vierte Bundestrainer nach dem Triumph von Wembley, den noch Berti Vogts feierte. Unter Löw spielen sie wieder mutigen Fußball.

Geburt des Tiki-taka-Fußballs Trotzdem würde es den Bundestrainer Löw kaum noch geben, hätte sein Team nicht im letzten Vorrundenspiel die Österreicher 1:0 geschlagen. Dreimal in Folge ein Aus in der EM-Vorrunde – nicht auszudenken. Mit 3:2-Siegen über Portugal, bei dem ein gewisser Hansi Flick den für ein Spiel wegen angeblicher Beleidigung des vierten Offiziellen gesperrten Löw vertritt, und über die Türkei, als Lahm in letzter Minute trifft, kämpft sich Deutschland ins Finale. Dort stößt der DFB an seine Grenzen. Trotz des knappen Ergebnisses (1:0) ist es ein einseitiges Spiel, in dem die Welt den Tiki-taka-Fußball kennenlernt, der dem Gegner kaum eine Torchance lässt. Mit dem Abstand von zwölf Jahren teilt Lahm dem SPORTBUZZER mit: "Spanien und zeitgleich Barcelona haben sich zur Supermacht entwickelt und im Finale waren wir unterlegen. Damit ist das Ergebnis natürlich in Ordnung. Aber ein Finale kann man auch mal als unterlegene Mannschaft gewinnen, und Deutschland hat immer die Mentalität und den Charakter, das auszunutzen. Das ist uns damals nicht gelungen, deshalb waren wir wirklich enttäuscht."

