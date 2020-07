Die Geschichte der Fußball-EM: 2016 - Verletzter Cristiano Ronaldo peitscht Portugal zum Titel

Für Momente wie diesen wurde der Begriff vom Häufchen Elend erfunden. Es läuft das EM-Finale 2016 in Paris: Cristiano Ronaldo kauert auf dem Boden und jammert gestenreich. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Der vielleicht beste Fußballer der Welt in jenen Tagen kann nicht mehr, nach einer Attacke des Franzosen Dimitri Payet hat er es noch ein paar Minuten versucht, doch das linke Knie streikt.

Ronaldo macht den Trainer

Aber er kommt wieder. Nach dem ersten Schock sammelt er sich, in der festen Überzeugung, dass es ohne ihn nicht geht. Und so kommt es, dass wohl erstmals in der Geschichte des Fußballs ein ausgewechselter Spieler den Trainer ablöst. Offiziell bleibt Fernando Santos im Amt, aber schon in der Halbzeit (0:0) hält CR7 – eine Kombination aus seinen Initialen und der Rückennummer – die Ansprache. "Das war fantastisch", lobt Verteidiger Cedric die Motivationsfähigkeit seines Kapitäns.

Denn so umstritten die Diva in der Öffentlichkeit sein mag, ihre Mitspieler verehren sie. Pepé ruft zum Kabinenschwur auf: "Als er gesagt hat, dass er nicht weitermachen kann, habe ich zu den anderen gesagt: Wir gewinnen es für ihn." In der Verlängerung sieht man Cristiano Ronaldo an der Seitenlinie herumhüpfen und gestikulieren. Einmal schubst er den Trainer weg. Als dieser Stürmer Eder einwechselt, flüstert dem sein Kapitän ins Ohr: "Du machst jetzt das Siegtor." In Spielminute 109 hält sich Eder an die Anweisung und beteuert: "Er hat mir Kraft und Energie gegeben."