Fußball-EM, Olympia und Co.: Das sind die zehn Sport-Highlights 2020 – und so könnt ihr sie im TV sehen

Für Sportfans wird das neue Jahr ein echtes Highlight! Diverse Sport-Großereignisse werden 2020 ausgetragen. Die meisten Fans werden dabei der Fußball-EM, die erstmals in zwölf verschiedenen Ländern ausgetragen wird, und den Olympischen Spielen in Tokio entgegenfiebern. Doch das Jahr 2020 hält auch noch andere sportliche Leckerbissen bereit.

Der SPORTBUZZER zeigt, welche zehn Sport-Highlights ihr dieses Jahr nicht verpassen dürft und wie ihr sie live im TV verfolgen könnt.

Das sind die 10 Sport-Highlights 2020 – und so könnt Ihr sie im TV sehen Die Handball-EM, die Fußball-EM und die Olympischen Spiele: Im Jahr 2020 werden einige Sportgroßereignisse im TV zu sehen sein. ©

Anzeige

DHB-Handballer greifen nach EM-Medaille

Bereits am 9. Januar beginnt die Handball-EM, die in Schweden, Österreich und Norwegen stattfinden wird. Das deutsche Team mit Trainer Christian Prokop gehört zum Kreis der Favoriten und will mit seinen Stars Uwe Gensheimer, Andreas Wolff und Co. für Furore sorgen. Im ersten Gruppenspiel trifft Deutschland auf die Niederlande – mit einem Sieg will sich das DHB-Team schnell Selbstvertrauen holen, um im weiteren Verlauf mit den Topteams mithalten zu können.

Am 2. Februar (in der Nacht von Sonntag auf Montag) steigt dann gleich das nächste Sport-Highlight. Der 54. Super Bowl wird in Miami (USA) ausgetragen und wird wieder viele Football-Fans vor die TV-Geräte locken. Allein in den USA verfolgen Jahr für Jahr bis zu 115 Millionen Menschen das Event. In Deutschland sahen im vergangenen Jahr durchschnittlich rund 1,42 Millionen Fans zu.

Sportliche Highlights im Sommer 2020

Internationale Pressestimmen zur EM-Auslosung: Frankreich wittert "Todesgruppe" Mit Skepsis begleitet die internationale Presse den komplizierten Modus der EM 2020. Eines ist jedoch klar: Die Hammer-Gruppe mit Deutschland, Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal elektrisiert alle. Der SPORTBUZZER zeigt die Reaktionen der Auslosung. ©

Den Sport-Fans bleibt im Jahr 2020 nur wenig Zeit zum Durchschnaufen: Denn kaum ist die Fußball-EM beendet und der neuen Europameister gekürt, beginnen auch schon die Olympischen Spiele in Tokio. Das Mega-Event wird am 24. Juli feierlich eröffnet und bis zum 9. August andauern. In 51 Disziplinen werden die Sportler und Sportlerinnen dann in 339 Wettkämpfen um die begehrten Medaillen kämpfen.