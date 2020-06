Fußball europaweit vor dem Comeback: Ter Stegen zuversichtlich - "Werden fokussierter sein"

Jetzt ziehen auch die anderen großen Ligen nach. Beim Wiederbeginn der Primera Division nach der dreimonatigen Corona-Pause wird es ab dem 11. Juni auch Spiele mit Anpfiff um 13 Uhr geben – trotz hoher Sommertemperaturen. Das gab die spanische Fußball-Liga bekannt. „Für uns ist es wichtig, dass es an den Samstagen und Sonntagen auch Spiele um 13 Uhr gibt, damit unsere Fans in anderen Teilen der Welt sich diese Begegnungen anschauen können“, sagte Präsident Javier Tebas. Er erklärte, bei der Erstellung des Spielplans arbeite man erstmals auch mit Temperaturvorhersagen.

Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen traut seinem Verein FC Barcelona beim Neustart die Meisterschaft zu. Sein Team sei physisch selten auf so hohem Niveau gewesen wie jetzt. „Mental werden wir viel fokussierter sein auf die Spiele, die noch ausstehen“, sagte ter Stegen. Barca führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor Real Madrid an.

Derweil bereitet sich auch die englische Premier League auf die Fortsetzung der Saison vor. Einige Fragen sind vor dem geplanten Neustart am 17. Juni noch zu klären. So sind sich die Klubs zwar prinzipiell einig, dass die restlichen Partien wie üblich in Heim- und Auswärtsspielen ausgetragen werden. Laut der britischen Zeitung Mirror könnten einige „hochkarätige Spiele“, darunter zum Beispiel das Derby zwischen dem FC Everton und dem FC Liverpool, jedoch aus Sicherheitsgründen auf neutralem Grund gespielt werden. Offen ist auch, was passiert, sollte die Saison nach dem Neustart erneut gestoppt werden müssen – falls etwa die Zahl der Neuinfektionen in England wieder deutlich steigt oder sich die positiv getesteten Fälle unter den Premier-League-Profis häufen. Überlegungen, die Platzierung in der Abschlusstabelle anhand der durchschnittlichen Punktzahl pro Spiel zu bestimmen, stoßen bei den Vereinen in der unteren Tabellenregion auf Widerstand. Sie fürchten im Abstiegskampf eine Wettbewerbsverzerrung.

Gedankenspiele in Deutschland über Rückkehr von Fans in Stadien

In Deutschland laufen dagegen zumindest schon Gedankenspiele, wann eine Rückkehr der Fans in die Stadien denkbar sei. „Ich bin ein absoluter Freund davon, früher oder später wieder über Zuschauer nachzudenken“, sagte Bayern-Vorstand Oliver Kahn und betonte, dass es in naher Zukunft aber allenfalls um „einen Bruchteil der Vollbesetzung“ gehen könne: „10 .000 bis 11.000“ Zuschauer für die Münchner Allianz-Arena.

Die kommende Spielzeit dürfte nicht vor September beginnen – Ende August will die UEFA noch die Europapokal-Wettbewerbe abschließen, möglicherweise in Deutschland? „Das wäre sicherlich nichts Verkehrtes“, sagte Kahn angesprochen auf München als möglichen Ausrichter eines Miniturniers der Königsklasse, es kämen aber sicherlich auch andere Städte infrage, unter anderem die portugiesische Hauptstadt Lissabon. Die UEFA prüft nach eigenen Angaben derzeit mehrere Optionen. Laut New York Times soll das Finale aber nicht mehr in Istanbul stattfinden. An nur einem Ort könnten zudem die Partien ab dem Viertelfinale nur noch in einem K.-o.-Duell entschieden werden, nicht in Hin- und Rückspiel. Das UEFA-Exekutivkomitee berät das weitere Vorgehen am 17. Juni. Bayern muss noch sein Achtelfinalrückspiel gegen den FC Chelsea (Hinspiel: 3:0) bestreiten, RB Leipzig steht bereits im Viertelfinale.

