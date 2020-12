FC Brome: Pläne und Visionen von Online-Tickets bis zum Drohnen-Flutlicht

…Möglichkeiten und Vorbilder: „Durch den nordrhein-westfälischen Verein DJK Hordel, der als Vorzeigeverein für Digitalisierung steht, bin ich auf das Thema freies WLAN auf dem Sportplatz aufmerksam geworden und habe mich schlau gemacht. Es gibt da Förderungen, sodass beispielsweise die Kommune nur zehn Prozent zuzahlen muss. Ich habe das für unsere Plätze, das Schützenheim und die geplante Skaterbahn angedacht. Allerdings reicht unsere DSL-Bandbreite nicht aus. Aber wir bekommen nächstes Jahr Glasfaser in dem Bereich und wollen das Thema dann noch mal angehen. Zudem denken wir jetzt in der Corona-Zeit zusätzlich über Mobile Ticketing nach, sodass man mit dem Handy über Paypal bezahlen kann. An der Kasse braucht man nur den QR-Code scannen. Es muss kein Stift mehr in die Hand genommen werden, weil man sich die Kontaktlisten spart und so auch alles schneller geht. Es sind manchmal ausgefallene Ideen, man darf auch ein bisschen rumspinnen. Zum Beispiel haben wir in Brome das Problem, dass wir auf dem B-Platz kein Flutlicht haben. In der dunklen Jahreszeit trainieren die Mannschaften auf dem kleinen Jugendplatz. Flutlicht ist aufgrund der Kosten auf dem B-Platz nicht realistisch und dann hat einer die Idee für ein Drohnen-Flutlicht. Das ist Spinnerei, aber wer weiß, was in fünf oder zehn Jahren daraus wird.“

…meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema: „Ich war schon immer sehr affin zu digitalen Themen wie das DFBnet oder dem digitalen Spielerpass. Das kam vielleicht auch ein bisschen durch das Spielen von Managerspielen. Richtig konkret ist das Thema durch den Amateurfußballkongress 2019 in Kassel geworden. Daraus sind dann Arbeitsgruppen entstanden, an denen ich teilgenommen habe und nun helfe ich bei der Entwicklung einer DFB ‚Clubhouse-App‘.“

...Digitalisierung und Sponsoren: „Gerade jetzt in der Corona-Zeit haben wir uns gefragt: Wie kann man auch einen Mehrwert für die Sponsoren schaffen? Der Gedanke ist: Wenn ich jetzt eine Pizza bei der Pizzeria XY bestelle und diese dafür einen kleinen Anteil an den FC Brome zahlt, dann bestelle ich doch lieber dort, als irgendwo anders. So können die Gastronomen ganz neue Kundschaft generieren. Ähnliches könnte auch mit Autohäusern funktionieren. Alle profitieren von allen: Der Sponsor hat mehr Kunden und einen Imagegewinn, der Verein erhält ebenfalls Einnahmen. Wir sind mit einer Plattform in Kontakt und gehen jetzt mit dem Thema langsam auf unsere Sponsoren zu, einige haben schon Bereitschaft gezeigt. Das ist für uns kein kurzfristiges Projekt. Wir gucken uns das die nächsten Jahre mal an und werten aus, wie das Verhältnis Aufwand/Nutzen aussieht.“

…Tipps für andere Vereine:

„Auf der NFV-Seite, bei GABFAF oder Fussball.de kann man sich viel Inspiration holen. Aber auch fernab vom Fußball, gerade in der jetzigen Zeit, kann man sich anschauen, was beispielsweise kleinere Läden machen. Was kann man sich als Verein abschauen? Zudem sollte man immer wieder mit anderen Vereinen sprechen. Und Kontakt aufnehmen. Wenn ich irgendwo ein Interview mit spannenden Themen lese, dann melde ich mich bei den Personen. Da braucht sich niemand zu scheuen irgendwen anzurufen, da sind alle offen. Außerdem muss man gucken, was für Potenziale in den eigenen Reihen schlummern. Wir haben mit Yannik Mühe und Alois Nieder zwei Leute im Verein, die bei der Fakultät 73 (Anm. d. Red. Volkswagen-Qualifizierungsprogramm zum IT-Experten) sind. Ihr Wissen kann man nutzen und nach Unterstützung fragen. Yannik hat für Instagram zum Beispiel den digitalen Adventskalender erstellt. Als Verein sollte man den Ehrenamtlichen Wertschätzung entgegenbringen, die Klubmitglieder auf dem laufenden halten. Das ist super wichtig. Hier ist auch die Berichterstattung wichtig. Es gibt so viele tolle Vereine, die viel machen, nur weiß es keiner. Weil es niemanden gibt, der die Homepage pflegt oder einen Facebook-Bericht schreiben will.“

…die Ziele mit dem FC Brome:

„Ich möchte den Verein weiter nach vorne bringen. Mein Ziel ist es, die Flutlicht-Problematik auf dem B-Platz zu lösen. Zudem hoffe ich, dass die Clubhouse-App eine gute und nachhaltige Lösung für Amateurfußball-Deutschland wird und wir als FC Brome Treiber dafür sind. Außerdem möchte ich für die Vereinsarbeit und den Vorstand Nachwuchs gewinnen. Sportlich wollen wir die erste Herren weiter im Bezirk etablieren und alle Jahrgänge in der Jugend besetzen. Was aktuell eine Problematik in Brome ist: Wir haben vier Vereine. Das ist für einen Ort mit 3000 Einwohnern schon viel. Um gemeinsam etwas für den Ort zu erreichen, ist das mit vier Vereinen schwierig – auch für die Politik. Ich würde mir wünschen, dass es mal einen großen Verein in Brome gibt. Und bei all der Digitalisierungs-Themen ist es mir wichtig, dass wir den persönlichen Kontakt nicht verlieren. Nicht das es am Ende heißt: Der FC Brome ist der Digitalverein, aber wir bekommen keine 25 Zuschauer auf den Platz.“