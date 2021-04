Fußball-Flüchtling und Dynamo-Legende Frank Lippmann wird 60: "Rückblickend war es ein Fehler"

Dresden. Sein Wunsch wurde Frank Lippmann verwehrt. "Vielleicht könnte man dort ein 7:3 erreichen, aber für die richtige Mannschaft", hoffte der frühere Stürmer von Dynamo Dresden nicht ganz ernst gemeint auf die Auswärtspartie des Fußball-Drittligisten am vergangenen Dienstag beim KFC Uerdingen blickend. Das Spiel wurde jedoch aufgrund zweier Corona-Fälle und der Quarantäne der Elbestädter abgesagt. Anzeige

"50:50-Entscheidung"

Doch nicht nur die vermeintliche Revanche für das "Wunder von der Grotenburg" muss coronabedingt ausfallen. Am Freitag feiert Lippmann im kleinen Rahmen seinen 60. Geburtstag. Eine große und dem Anlass würdige Feier soll – wie auch Dynamos Partie beim KFC Uerdingen – nachgeholt werden.

Frank Lippmann (rechts) stürmt 1984 mit Dynamo und Ralf Minge im Auer Lößnitztal gegen die dort beheimatete BSG Wismut. © Frank Kruczynski

Dynamos überraschende 3:7-Niederlage im Europapokal-Rückspiel 1986 bei Bayer Uerdingen war die letzte Partie des Jubilars für den Ost-Club. Noch am Abend setzte sich der Stürmer über die Hotelgarage in den Westen ab und heuerte nur wenig später beim 1. FC Nürnberg an. "Eine Planung gab es aber nicht. Es war eine 50:50-Entscheidung", sagt er rückblickend. "Aber ich war 24, habe mich bei Dynamo gut weiterentwickelt und mir einen gewissen Namen gemacht, auch international. Dann war das der Zeitpunkt, an dem ich mir dachte: Wenn du es jetzt nicht machst, dann wohl nie."

Mit dem damaligen Trainergespann Klaus Sammer und Dieter Riedel, das nach der Partie entlassen wurde, verbindet den Jubilar seit längerem eine Freundschaft. "Der ist doch gar nicht geflüchtet. Er hat doch nur die Abfahrtszeit unseres Busses zum Flughafen verpasst", scherzt Riedel. "Ich habe ihm das nie übelgenommen und damals schon zu Klaus Sammer gesagt, wenn wir nach Hause kommen, schmeißen sie uns eh raus. Wir könnten auch gleich hier bleiben."

"Bin kein nachtragender Mensch"

Dennoch bereut Lippmann inzwischen seine Entscheidung. "Mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, würde ich es als Fehler bezeichnen", gibt er zu. Grund dafür ist seine damalige Lebensgefährtin und heutige Frau Annett sowie die damals nur wenige Monate alte Tochter. Beide sah er rund drei Jahre und fünf Monate nicht mehr. "Damals war ich etwas naiv. Ich hatte mir eingebildet, meine Familie schnell auch in den Westen zu bekommen. Das war ein Trugschluss. Ich hatte mir das einfacher vorgestellt. Wahrscheinlich war es eine Rache des DDR-Regimes, weil ich das Land verlassen hatte."

Duell zweier früherer DDR-Spieler: Nürnbergs Stürmer Frank Lippmann (r), früherer Dresdner, versucht in seinem Debütspiel für den 1. FC Nürnberg den Leverkusener Falko Götz auszuspielen. © dpa

Aus seiner knapp 1200 Seiten langen Stasi-Akte geht zudem hervor, dass der "fahnenflüchtige" Volkspolizist gewaltsam in die DDR zurückgeführt werden sollte. Eine Person hatte sich dafür angeboten, galt der Staatssicherheit letztlich aber als zu "halbseiden". Name und Adresse sind Lippmann bekannt. "Ich bin aber kein nachtragender Mensch und nie auf die Idee gekommen, die Person aufzusuchen. Wenn man sich zu lange mit sowas beschäftigt, tut das der Seele nicht gut."

Erst 1989 konnte sich die kleine Familie wieder in die Arme schließen. Über Ungarn gelangten Freundin und Tochter nach Österreich, wo der Fußball-Profi inzwischen unter Vertrag stand. Nur ein Jahr später heiratete er seine Annett im schweizerischen Örtchen Baar in der Nähe der Stadt Zug – Lippmanns fünfter Profi-Station seit seiner spektakulären Flucht.

Hadert nicht mit Schicksal

Denn sportlich konnte der Außenstürmer nicht mehr an seine erfolgreiche Zeit bei Dynamo anknüpfen. Nur 22 Spiele absolvierte Lippmann für den 1. FC Nürnberg und Waldhof Mannheim in der Bundesliga. Das lag nicht nur an einer einjährigen Sperre durch die UEFA. Schuld war vor allem eine schier nicht enden wollende Verletzungsmisere. "Meine orthopädische Gesundheit habe ich nie wieder zu 100 Prozent erreicht", sagt Lippmann.

Ein Zustand, der ihn mental belastete. "Ich wusste ja, dass ich mehr kann, als ich zu leisten im Stande war." In der Schweiz beim FC Zug verletzte er sich erneut schwer. Glück im Unglück: Am Abend zuvor hatte Lippmann noch eine Versicherung abgeschlossen. Zurück in Sachsen, beim Dresdner SC in der Landesliga, zog er sich 1993 zu allem Übel einen Knöchel-, Schien- und Wadenbeinbruch zu. "Das ist höhere Gewalt. Oft ist es in Zweikämpfen im Training passiert. So ist Fußball", sagt Lippmann. Mit dem Schicksal hadert er nicht.

Seine positive Art und Fachkompetenz sind auch nach seiner aktiven Laufbahn noch gefragt. Nach Stationen beim Dresdner SC, Dynamo Dresden, dem Bischofswerdaer FV und SV Pirna-Süd ist Lippmann seit 2017 beim sächsischen Siebtligisten Königswarthaer SV tätig. Zunächst als Trainer, seit einem Jahr als sportlicher Leiter und Koordinator für Sponsorenangelegenheiten. "Im Freizeit- und Breitensport wird die Spitze entwickelt", sagt Lippmann. Er hofft nicht nur deswegen, "dass ich dem Fußball auch bis ins hohe Alter noch erhalten bleibe."