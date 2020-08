GABFAF-Challenge: Reislingen und Gifhorn können den WSV noch vom Thron stoßen

Als Gesamtsieger würde das WSV-Quintett, das von Luca Nazaré-Vaz und Jannik Jennerich komplettiert wird, eine Besichtigung inklusive Verköstigung in der Privatbrauerei Wittingen gewinnen. „Wir haben schon darüber gesprochen, bei uns in der Mannschaft sind einige Biertrinker. Über den Preis würden wir uns sehr freuen“, sagt Ademeit , der jedoch auch Reislingen/Neuhaus und Gifhorn durchaus zutraut, im Kampf um die oberen Plätze ein Wörtchen mitreden zu können. „Reislingen hat als Landesligist ein paar gute Zocker im Team und auch Gifhorn spielt in der Bezirksliga immer oben mit.“

Die #GABFAF-Challenge geht in die heiße Phase, mit Landesligist SV Reislingen/Neuhaus und Bezirksligist SV Gifhorn fehlen nur noch zwei der 13 Teams. Mit 117 Punkten steht der WSV Wendschott an der Tabellenspitze, der Bezirksliga-Aufsteiger um den spielenden Co-Trainer Jan Ademeit konnte in allen vier Disziplinen überzeugen. Bei der Balljonglage knackten Alban Bytyqi und und Marcel Weiß als erstes Duo die 40-Punkte-Marke.

Der Lohn für die insgesamt 113 Zähler könnte ein Mannschafts-Besuch bei einem DEL-Spiel der Grizzlys Wolfsburg werden. „Da würde sich die Mannschaft auf jeden Fall drüber freuen, das wäre auch eine gute Teambuilding-Maßnahme“, sagt Fabio Cinquino, der das Team zum Wettbewerb angemeldet hatte. Den Teilnehmern aus Reislingen und Gifhorn wünscht der Mittelfeldspieler viel Erfolg, aber „vor allem die Reislinger sollten uns nicht mehr vom zweiten Platz wegkicken, das wäre für mich als ehemaligen Reislinger nicht so toll“, sagt Cinquino.

Die SSV-Kicker haben zudem einen inoffiziellen Titel errungen: Als einziges Team brachten sie eine Bierkiste zu Bruch. Kein Wunder, dass das ausgerechnet Michel Haberecht gelungen war. Der Verteidiger versetzte schon zuvor mit einem satten Treffer beim Lattenschießen den Querbalken mächtig in Schwingung.

Zuletzt zog Bezirksligist 1. FC Wolfsburg nach und kletterte in der Tabelle auf Rang drei. Wie für den WSV Wendschott war auch für das Team von Trainer Mohammed Rezzoug die abschließende Balljonglage der Schlüssel zum Erfolg. Der spielende Co-Trainer Arben Mustafa und Razak Iddrisu brachten es in dem vorgegeben Zeitfenster von 60 Sekunden auf 87 Kontakte und damit 44 Punkte. Mit einer Gesamtausbeute von 112 Punkten landete der 1. FC nur einen Zähler hinter Landesligist Vorsfelde. Ob es auch am Ende für den dritten Platz reicht - und damit für einen Trikot-Satz des VfL Wolfsburg?

„Wir würden uns auf alle Fälle darüber freuen. Wenn man von einem Bundesligisten so ein Geschenk für seine gute Leistung erhält, das ist natürlich auch etwas Tolles“, sagt Rezzoug, der findet, dass seine Spieler gerade aufgrund des starken Endspurts verdientermaßen zu den besten Mannschaften zählen. „Wer so viel Durchhaltevermögen zeigt, obwohl es am Anfang nicht so gut lief, der hat es auf jeden Fall verdient, auch am Ende auf dem dritten Platz zu stehen.“