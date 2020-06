Der "Fußball-Gott" ist zurück bei Eintracht Frankfurt: Alex Meier wird Co-Trainer in der U16

Meier spielte in der aktiven Karriere bei der Eintracht

Ende Januar hat Alexander Meier seine aktive Karriere beendet. Der ehemalige Bundesliga-Profi bekam im Sommer beim FC St. Pauli, seinem letzten Klub in Deutschland, keinen neuen Vertrag mehr. Im Herbst 2019 zog es den Stürmer dann nach Australien zu den Western Sydney Wanderers, wo er unter anderem mit seinen ehemaligen Weggefährten Nicolai Müller und Pirmin Schwegler zusammenspielte. Doch schon vier Monate später zog Meier einen Schlussstrich unter die Zeit in Down Under - wenig später entschied er sich dann für das Ende seiner Profi-Laufbahn.