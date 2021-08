"Fußball ist manchmal grausam": Monaco-Trainer Niko Kovac nach Aus in den CL-Playoffs bedient

Ein unglückliches Eigentor von Ruben Aguilar in der 116. Minute war es, welches das Aus der AS Monaco in den Playoffs der Champions League besiegelte. Einen Treffer waren die Monegassen zuvor vom Einzug in die Gruppenphase des bedeutendsten europäischen Klub-Wettbewerbs entfernt. Ein 2:2 nach Verlängerung reichte bei Shakhtar Donezk am Mittwochabend letztlich nicht, um das 0:1 aus dem Hinspiel noch umzubiegen. "Am Ende des Tages muss ich sagen: Fußball ist manchmal grausam", wird Monaco-Trainer Niko Kovac auf der Vereinsseite zitiert. "Es ist schwer. Aber ich bin sehr stolz auf die Leistung meiner Spieler." Anzeige

Monaco zeigte sich nach der Pleite im Hinspiel und den jüngsten Misserfolgen in der Ligue 1, in der man nach drei Spielen mit nur einem Zähler auf dem vorletzten Platz rangiert, merklich verbessert, ging durch einen Doppelpack von Wissam Ben Yedder (18./39.) verdient in Führung. Erst zwang dann der Treffer von Marlos (74.) die Franzosen jedoch in die Verlängerung, ehe das bittere Eigentor den Deckel draufmachte. "Leider ist es Fußball. Sie hatten in diesem Spiel nur einen Torschuss und machten daraus zwei Tore. Normalerweise müssen wir dieses Spiel gewinnen und drei, vier weitere Tore schießen", kommentierte Kovac das unausgeglichene Chancenverhältnis nach dem Spiel.

Seiner Mannschaft attestierte der Ex-Bayern-Coach eine ordentliche Vorstellung: "Wir haben sehr aggressiv gespielt, wie in der letzten Saison. Wir haben uns wieder viele Chancen erarbeitet, aber der gegnerische Torhüter hat am Ende des Spiels viele Paraden gemacht", sparte Kovac auch nicht mit Lob für Donezk-Keeper Andriy Pyatov, der einen guten Tag erwischte. Das Aus so kurz vor dem Einzug in die Gruppenphase sei indes "nicht leicht zu akzeptieren", so Kovac weiter.