Abbruch in weiter Ferne: Das sind die drei Szenarien für den Landesliga-Spielbetrieb

Fest steht, dass nichts feststeht. Das ist auch am 12. Januar 2021 so. In ganz Fußball-Deutschland - die drei Profiligen einmal ausgenommen. Wobei auch die mit den Corona-Folgen zu kämpfen haben. Wie es im Bezirk Hannover weitergehen könnte in dieser so verkorksten Saison 2020/2021, hat der Vorstand am Dienstagabend mit seinen Vereinen besprochen.