Öffnungs-Fahrplan: So bewerten Hannovers Vereine die mögliche Rückkehr auf den Fußballplatz

Der neue Öffnungs-Fahrplan für die Corona-Maßnahmen, den Bund und Länder am späten Mittwochabend bekannt gegeben haben, hat mehrere Haltestellen, an denen die Möglichkeit immer größer wird, bald wieder in einen normalen Trainingsbetrieb einzusteigen. Vorausgesetzt natürlich, der Inzidenzwert spielt mit. Wenn es optimal läuft, könnte Kontaktsport unter freiem Himmel ohne Beschränkung, aber mit tagesaktuellem Corona-Schnelltest bereits ab dem 22. März möglich sein – also in weniger als drei Wochen. Anzeige Seine bislang beeindruckende Saison würde auch der SV Ramlingen/Ehlershausen als Tabellenführer der Oberliga nur allzu gerne so schnell wie möglich fortsetzen. „Ich sehe im Moment den Hoffnungsschimmer, dass es wieder losgehen kann“, sagt Kurt Becker. Der Sportliche Leiter des RSE hofft auf eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs „Mitte oder Ende April. Es sind ja nicht mehr so viele Spiele, da sehe ich kein Problem.“

Die Bilder der Saison 2020/21 in Hannovers Amateurfußball Levestes Sascha Romaus überwindet Kirchdorfs Schlussmann Jens Trampenau und trifft zum vermeintlichen 1:1-Ausgleich. ©

RSE will alles tun, "um wieder spielen zu können" In der Qualifikationsrunde der Oberliga stehen für den Spitzenreiter noch neun Partien bis zum regulären Abschluss der Runde auf dem Programm. Geht es nach dem Willen der Vereine, würde der Tabellenerste dann direkt in die Regionalliga aufsteigen, der Zweite hätte die Chance, sich über Relegationsspiele für die nächst höhere Klasse zu qualifizieren. Wann das erste Punktspiel nach so langer Pause angepfiffen wird und welche Rolle dabei Corona-Schnelltests spielen, ist zwar noch unklar. Sicher ist hingegen, dass der RSE „alles machen wird, um wieder spielen zu können. Und wenn wir dafür testen müssen, werden wir das machen. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Jungs bald wieder auf den Platz können“, sagt Becker.

100 Leute im Supermarkt und Fußball draußen verboten? Das ist beim TuS Garbsen nicht anders. „Die Jungs würden alles in Kauf nehmen, um endlich wieder auf der grünen Wiese stehen zu können“, sagt Martin Kummer. Der Trainer des Tabellenführers der Bezirksliga 4 verfolgt gespannt die Entwicklungen rund um die politischen Entscheidungen zu den geplanten Öffnungsschritten. „Ich hatte die Saison auch vorher noch nicht abgeschrieben und hoffe, dass es nach Ostern wieder losgeht und wir die Saison noch halbwegs vernünftig über die Bühne kriegen“, sagt Kummer, der besonders die sozialen Kontakte mit den Spielern vermisst. „Corona nervt nur noch. Es ist doch nicht nachvollziehbar, dass 100 Leute gleichzeitig im Supermarkt einkaufen dürfen, aber Fußball an der frischen Luft verboten ist“, sagt Kummer.