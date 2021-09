Fußball-Idol Hans-Jürgen Dörner vor Bremen-Spiel: „Dynamo muss versuchen, die Kurve zu kriegen“

Dresden. Er war Anfang 1996 der erste Trainer aus der ehemaligen DDR, der nach der Wende in der Bundesliga als solcher arbeiten durfte. Doch schon im Sommer 1997 war das Kapitel Werder Bremen für Hans-Jürgen Dörner wieder vorbei. Obwohl seine Zeit im Weserstadion recht kurz war, schaut das Dynamo-Idol noch mit Interesse in die Hansestadt. Kein Wunder, dass sich der 70-Jährige auf das Kräftemessen seiner Ex-Clubs am Sonntag (13.30 Uhr) in Dresden freut. Nach einem längeren Krankenhaus-Aufenthalt wird „Dixie“ die Partie aber nur zu Hause live am Fernseher verfolgen. Anzeige

SPORTBUZZER: Sie waren Trainer in Bremen, Spieler in Dresden – ist diese Partie etwas Besonderes für Sie? Dörner: Ja, ist sie. Obwohl meine Zeit in Bremen lange zurückliegt, habe ich die Mannschaft weiter verfolgt – in den guten Zeiten und auch jetzt in den etwas schlechteren.

Werder ist nach Jahren im Abwärtstrend nur noch zweitklassig. Was glauben Sie, hat das neue Team das Zeug zum sofortigen Wiederaufstieg? Wenn man den Saisonstart verfolgt hat, dann waren die Spiele sehr unterschiedlich. Die Bremer machen mal ein gutes Spiel, wo sie gewinnen, dann verlieren sie wieder eines. Sie haben keine Konstanz in ihrem Spiel drin. Das hängt auch damit zusammen, dass man die Mannschaft mit vielen neuen, jungen Spielern total verändert hat. Ich glaube aber, dass das für die Bremer der richtige Weg ist. Dennoch: Sie gehören mit zu den Favoriten auf den Aufstieg.

Hätten Sie sich früher vorstellen können, dass sich Werder und Dynamo mal in der 2. Liga wiedersehen?

Nein, das muss ich ganz ehrlich sagen. Werder war ja eine gestandene Erstliga-Mannschaft, hat Titel geholt. Ich weiß gar nicht exakt, wann die das letzte Mal zweitklassig gespielt haben. Das war wohl 1980. (Es war die Saison 1980/81, die mit dem Wiederaufstieg unter Trainer Otto Rehhagel endete./d. Red.). Dass die absteigen könnten, war lange unvorstellbar. Aber in den letzten Jahren haben sie sich schon gequält, nun hat es sie auch erwischt.

Aufsteiger Dynamo steckt in einer Delle, hat zuletzt dreimal verloren. Wie dramatisch oder vielleicht auch gelassen sehen Sie die Situation? Man muss schon aufpassen, dass man nicht weiter abrutscht. Wir haben eine sehr junge Mannschaft für die 2. Liga, noch ein paar Verletzte dazubekommen, mit denen man nicht gerechnet hat. Man muss da konzentriert arbeiten, versuchen, auch ergebnistechnisch die Kurve zu kriegen. Um wieder Spiele zu gewinnen, darfst du nicht so viele Fehler machen wie zuletzt.

Wie ist Werder am Sonntag zu knacken? Mit aggressivem hohem Pressing oder mit defensiverem Spiel? In erster Linie musst du in der Abwehr stehen, darfst dort keine Querpässe spielen. Da musst du stabil stehen, in die Zweikämpfe kommen, damit sich bei Werder nichts entwickelt. Und du musst den Mut haben, darüber hinaus auch nach vorn zu spielen, um die eine oder andere Torchance herauszuspielen und sie auch zu verwandeln.

Mit einer öffentlichen Trainingseinheit sind die Zweitliga-Profis der SGD am Dienstag in die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Werder Bremen eingestiegen. ⚽️🥅 Mit dabei war auch wieder Kevin #Ehlers nach überstandener Verletzungspause. 🙌 👉 https://t.co/oWJOooIhJP #sgd1953 pic.twitter.com/i7XZmFdbyQ — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 21. September 2021

Wie gespannt sind Sie auf das Duell der Mai-Brüder, wenngleich sie selten direkt aufeinandertreffen dürften? Das wird ein sehr interessantes Duell, auch wenn beide Innenverteidiger sind. Da kann man schon mal Vergleiche ziehen, wobei Bremens Lars-Lukas, der Jüngere von beiden, schon über seine Ausbildung bei Bayern München im Moment den etwas größeren Fundus besitzt.