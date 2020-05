Offiziell: Fußball-Profis des Jahrgangs 1997 dürfen zu Olympia - Freude bei Trainer Stefan Kuntz

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz darf für das Fußball-Turnier bei den um ein Jahr verlegten Olympischen Spielen in Tokio auch auf Spieler des 1997er-Jahrgangs zurückgreifen. Der Weltverband FIFA habe nun offiziell bestätigt, dass der Stichtag zur Teilnahme beibehalten werde, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit. So dürfen weiterhin auch Spieler, die im Jahr 1997 geboren wurden, dabei sein. Die FIFA bestätigte auf Anfrage, dass die Verbände am Montag informiert worden seien.