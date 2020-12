Plan B für Fußball-Jugend im Bezirk: Kein Pokal, Punktspiele ab Februar

Meisterrunde oder gegen den Abstieg? Dem SSV Vorsfelde (grüne Trikots) bleiben noch drei Ligaspiele, um vom fünften Tabellenplatz unter die Top 3 zu kommen. © Foto: Sassi

Der Fußball ruht noch mindestens bis zum Jahresende und voraussichtlich auch darüber hinaus. Um auf mögliche Lockerungsmaßnahmen vorbereitet zu sein, die die Saisonfortsetzung zulassen, beschloss der NFV-Bezirk Braunschweig Änderungen für den Jugendfußball. Die bisher ausgefallenen Partien sollen ab dem 6. Februar nachgeholt werden. Anzeige In der A-Jugend-Landesliga soll die Hinrunde bis Ostern zu Ende gespielt werden, danach folgen wie geplant Play-Off-Staffeln um Meisterschaft- und Abstieg, jedoch nur noch in einer einfachen Runde. Die gibt's jetzt statt einer Hin- und Rückrunde auch bei den B- und C-Junioren in der Landesliga sowie die C-Jugend in der Bezirksliga Mitte. Für die anderen Staffeln bleibt es wie gehabt. Zudem bittet der NFV-Bezirk den Verband, den Pokalwettbewerb zu streichen, um Ausweichmöglichkeiten für den Punktspielbetrieb zu haben.

Heimische Trainer nicht begeistert Florin Pal, Trainer des B-Junioren-Landesligisten MTV Gifhorn, ist nicht begeistert von den Änderungen. "Für uns ist es nicht gut, weil wir bisher noch nicht so viele Punkte geholt haben und so nur noch sechs Spiele haben. Aber wir können es nicht ändern, wenn es so kommt." Pal blickt jedoch mit Optimismus auf die noch ausstehenden Spiele: "Ich halte unsere Jungs bei Laune und dann starten wir im neuen Jahr topfit. Wir werden unsere Punkte noch holen." Coach André Thiele vom A-Jugend-Landesligisten SSV Vorsfelde "kann den NFV verstehen, es ist für uns alle Neuland und eine schwierige Situation." Begeistert ist er vom Vorstoß des Bezirks-Jugendausschusses aber nicht: "Man sollte solche Maßnahmen vorher mit den Vereinen absprechen und sich deren Meinung dazu einholen." Den Bezirks-Wunsch, den Pokalwettbewerb abbrechen zu wollen, hält Thiele ebenfalls für falsch. "Aufgrund der Corona sollte auch in den Osterferien niemand wegfahren, von daher wäre alles möglich." Thiele geht jedoch nicht davon aus, dass dieser Bezirks-Plan umgesetzt werden kann. "Dass wir im nächsten halben Jahr über Corona hinweg sind und wieder spielen können, kann ich mir nicht vorstellen."