"Wir werden viele Kinder verlieren!" Jugendtrainer machen sich Sorgen um den Fußball-Nachwuchs

Er hat es nicht weit von Ricklingen bis nach Limmer. Özkan Karakas verspricht vorbeizukommen zum Kindertraining beim TSV Limmer. Sobald es geht, mit dem Fahrrad. „Ich fahre damit ganz Hannover ab", sagt er. Und die Region, bis nach Grasdorf. Sein Honorar: Eine Flasche Wasser mit Zitronenscheiben. Wann er sich wieder aufs Rad setzt? Weiß niemand. Sportanlagen sind geschlossen, Fußball ist verboten, auch der Kinderfußball. Hannovers Kreisauswahltrainer macht sich wegen des Lockdowns große Sorgen um seine jüngsten Jahrgänge. „Es wird eine Lücke entstehen", befürchtet er. „Wir werden viele Kinder verlieren."

Der DFB, die Landesverbände und engagierte Trainer kämpfen dagegen an – mit erlaubten Einzeleinheiten in Parks oder mit ruckeligem Videotraining. Die Kinder irgendwie zusammenhalten, wenn man sie als Mannschaft nicht treffen darf, ein harter Trainerjob im Lockdown.

Die größte Sorge ist eine andere. Kinder könnten sich selbst verlieren. Viele finden Halt in den Sportvereinen, sie powern sich aus, beim Handball, Hockey, Rugby oder Fußball. „Ich habe den Eindruck, dass Kinder in der Corona-Zeit verhaltensauffälliger werden, aggressiver, sie fühlen sich eingeengt“, sagt Karakas. „Alles nervt zu Hause, es wird schwieriger, die Kinder zu motivieren.“

Nach der Mitgliederliste des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) von 2019 spielten in der Region Hannover 67 366 Mädchen und Jungen Fußball, davon 11 000 Kinder im Alter bis zu elf Jahren. Was machen die jetzt alle?



Manche Kinder schnappen sich die Pille und gehen auf den Boker. Die gute alte Bolzplatz-Schule – aber einige Anlagen sind gesperrt, zum Beispiel in Ricklingen. So bleiben die Kinder zu Hause, im ersten Lockdown im Frühjahr und jetzt, im zweiten, der die sportbegeisterten Kinder ebenso hart trifft wie der erste. Wer kann, kickt im Garten, wer keinen hat, schießt Vasen und Lampen zu Klump. All dies ist besser als nichts.

Weniger Feinmotorik und Koordination Erste Studien bestätigen den Verdacht, was geschieht, wenn Kinder nichts tun. Durch die Corona-Maßnahmen geht es ihnen körperlich schlechter. Ergebnisse der jüngsten Schuleingangsuntersuchungen zeigen, dass Kinder zwischen fünf und sieben Jahren unfitter werden. Die Feinmotorik verschlechtert sich „signifikant“, heißt es in der Studie. Der Befund verschärft das körperliche Hauptproblem der Kinder in dem Alter. Die Koordination der Kinder ist am stärksten betroffen von der Bewegungsarmut der modernen Gesellschaft. Die Corona-Krise wirkt als Verstärker des negativen Bewegungstrends.

Fußballtrainer lernen dies als Erstes: Koordination gehört zum Trainings-A-und-O. Rhythmus, Reaktion, Orientierung, Gleichgewicht – oft verlorene Fähigkeiten, die für die Fußballausbildung mindestens so wichtig sind wie für die Sicherheit im Straßenverkehr. 30 Prozent der 2020 untersuchten Kinder, so die Studie, haben Pro­ble­me mit der Feinmotorik. Jedes dritte untersuchte Kind aus der Region Hannover kann demnach entweder nicht gut hüpfen, auf einem Bein stehen oder Bälle fangen, geschweige denn Bälle schießen. Die Zunahme des Anteils übergewichtiger Kinder (13,4 Prozent, 2019 waren es 9,5 Prozent) weis eine ungesunde Steigerung aus.

Die scheinbare Problemlösung fließt ausgerechnet durch einen Kanal, der wegen Switch, Playstation, Mobiltelefonen und Streamingdiensten eine große Gefahr für die Kindergesundheit darstellt: der Kanal der digitalen Medien. Viele Kindertrainer testen das Videotraining. Auch Karakas hat es probiert. „Anfangs ist das interessant“, weiß Karakas. „Aber nach drei oder vier Wochen haben die Kinder keine Lust mehr. Irgendwann fällt denen die Decke auf den Kopf.“ Anton (9), einer der Jungs aus Karakas’ Sichtungstraining, probierte das Onlinetraining des 1. FC Corona – ein kostenfreies Projekt der Football Innovation Academy von Ex-Nationalspieler Fabian Ernst.

Bruder und Schwester lassen die Bälle vor dem Laptop tanzen. Die Übungen seien „schwierig“, sagt Anton, „es hat aber Spaß gemacht“. „Für das Alter zu schwierig, das war eher etwas für Elf- oder Zwölfjährige“, findet seine Schwester Anna (21), die in der Bezirksliga spielt. Zwei Wochen später: Der Video-Drill ist nun kindgerechter, Anna ist dabei und drangeblieben, Anton nicht. Auf einer Skala von Eins bis Zehn gab Anton dem Training eine Sechs. Nun wisse er, „was ich mit dem Ball mache, wenn ich Langeweile habe“. Dem echten Training im Freien gibt Anton eine glatte Zehn.

"Movember" soll Schaden dämpfen Aber bis dies wieder möglich ist, wird es Wochen und Monate dauern. So lange bietet auch der DFB auf der Homepage Trainingseinheiten an. „Movember" nennt sich das aktuelle Onlineprojekt des DFB. U16-Nationaltrainer Marc-Patrick Meister strengt sich in dem Video an, er hat grünen Teppich auf der Terrasse ausgerollt, zwei Hütchen aufgestellt, zieht den Ball mit der Sohle, schiebt ihn mit Spann nach vorne, wieder zurück, er erklärt, hechelt ein bisschen, kommt ran an den Bildschirm: „Wozu braucht ihr das?" Gute Frage. Er erklärt's. Sogar sehr gut. Dennoch schaut alles recht mechanisch und nach eifriger Selbstoptimierung aus. Der Trainer übt keine Coachingfunktion aus, er reduziert seine Aufgabe. Der Trainer wird so zum Vormacher.