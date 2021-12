Die wichtigsten Termine 2022: Wie die WM in Katar den Fußball-Kalender durcheinander wirbelt

Die Profis der Bundesliga sollten an den Weihnachtsfeiertagen noch einmal ganz intensiv durchschnaufen. Denn: Die folgenden zwölf Monaten werden turbulent und halten bisher unbekannte Herausforderungen bereit. Während in der ersten Hälfte des Jahres 2022 noch fast alles in den altbewährten Bahnen verläuft, wird es anschließend ungewohnt - und für die Nationalspieler anstrengend, kräftezehrend und anspruchsvoll. Der Grund: Die Weltmeisterschaft in Katar wirbelt den Terminkalender gründlich durcheinander. Erstmals findet eine WM im Winter statt, vom 21. November bis zum 18. Dezember rollt in der Wüste der Ball.

