Klassenerhalt für Lupo und MTV? Oberliga wird nicht wie geplant fortgesetzt

Der NFV erarbeitete einen Vorschlag, wie es mit der Saison weitergehen kann und wird diesen an die 24 Vereine schicken und innerhalb der nächsten 14 Tage ein Meinungsbild einholen. „Wir streben eine sportliche Fortgang der Saison an, wissen aber alle nicht, ab wann wir wieder spielen dürfen“, sagt Walden, der zum NFV-Vorschlag nur preisgab, dass die Saison ab Februar fortgesetzt werden soll und die verlegten Partien aus der Hinrunde noch nachgeholt werden sollen. „Dann werden wir eine Neueinteilung vornehmen und gegebenenfalls über den Termin im Mai hinaus spielen. Zuerst müssen wir aber sehen, was die Vereine dazu sagen.“ Nach Informationen des SPORTBUZZER sollen ausstehenden Hinrundenspiele nachgeholt und anschließend direkt die Auf- und Abstiegsrunden gespielt werden.

Buonocore und Krull begrüßen NFV-Vorschlag

Sollte der NFV-Vorschlag umgesetzt werden, hätten Lupo und der MTV den Klassenerhalt als derzeitiger Tabellendritter und -vierter bereits gesichert und würden an der Aufstiegsrunde teilnehmen. "Für uns wäre das positiv, weil wir dann die Aufstiegsrunde spielen würden. Ich finde es gut, wenn zeitnah eine Entscheidung getroffen wird und für die Zukunft geplant werden kann. Mein Wunsch war, dass wir keine englischen Wochen spielen müssen. Wir sind Amateure und die Belastung ist so einfach zu groß und so würde Rücksicht auf die Spieler genommen werden", sagt Lupo-Trainer Giampiero Buonocore. Auch MTV-Kapitän Tobias Krull spricht sich für den NFV-Vorschlag aus. „Das würde ich sehr begrüßen. Ich hatte von diesem Plan schon gehört, sollte eine erneute Unterbrechung wie die jetzige stattfinden.Ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass wir vor März wieder spielen. Unser Saisonziel war, in der Aufstiegsrunde mitzuspielen, das Ziel hätten wir damit erreicht.“