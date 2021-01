Fußball-Kreis Wolfsburg: Mehr Schiris und ein neues Gesicht im Jugend-Ausschuss

Entscheidende Tage im Fußball-Kreis Wolfsburg: Die Hoffnung war groß, den Schiedsrichtertag (war am Freitag), den Jugendtag (war am Montag) und den Kreistag (ist am Donnerstag, 18 Uhr) doch noch als Präsenz-Veranstaltung abzuhalten. Doch daraus wurde nichts - und so gab's und gibt's die Versammlungen inklusive Wahlen mit etwas Verzögerung auf virtueller Ebene. "Ich hoffe, dass es das einzige Mal digital stattgefunden hat. Ich möchte den Leuten, die mich wählen, in die Augen schauen", sagte Kreisjugend-Obmann Martin Pfeil - und er ergänzte mit einem Schmunzeln: "Ich war aufgeregter als vor jeder Präsenz-Veranstaltung." Was ist auf den Treffen passiert, was ist noch zu erwarten? Ein Überblick.

