Corona-Test negativ: Nordsteimke kann zur Tagesordnung übergehen

Am Sonntag war die Partie des SV Nordsteimke aus der 2. Kreisklasse gegen den VfB Fallersleben III abgesagt worden, da ein SV-Spieler sich mit Erkältungssymptomen gemeldet hatte. Das Ergebnis des anschließenden Corona-Tests ist negativ, das Team von Trainer Christian Gebert kann am Dienstag wieder in den Trainingsbetrieb übergehen. „Unser Spieler hat eine Grippe, diese wird er auskurieren und dann kann er wieder zur Mannschaft stoßen“, sagt Gebert, der den Umgang seiner Spieler in der Corona-Pandemie lobt. „Spieler informieren sich, wie sie in bestimmten Fällen vorgehen sollen, weil niemand etwas falsch machen möchte. Der Umgang der Spieler ist sehr vorbildlich.“