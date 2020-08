Nach fünf Jahren Pause als Trainer: Reinsch übernimmt Kreisligist VfL Knesebeck

Ganze fünf Jahre lang hatte sich Helge Reinsch eine Auszeit gegönnt, nun ist der Coach wieder da: Bei Fußball-Kreisligist VfL Knesebeck tritt er die Nachfolge von Detlef Weber an - und will mit dem VfL weiter zu den Topteams der Liga gehören.

Nun also die Rückkehr auf den Sportplatz. Im ersten Test am vergangenen Sonntag gab's ein 2:2 gegen den Nachbarn HSV Hankensbüttel (1. Kreisklasse B) - und Lob vom Trainer. "Wir hatten vorher noch trainiert, waren deshalb im Spiel ein wenig platt. Darum haben wir zweimal nicht aufgepasst, das hat Hankensbüttel genutzt", so Reinsch. "Dafür ist die Vorbereitung aber da. Ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem Spiel und damit, wie die Jungs mitgezogen haben."

Ziel: "Gute Rolle im Rennen um die Aufstiegsrunde"

Nun führt der Coach das Team in die neue Spielzeit - und will sich dabei nicht verstecken. "Wenn wir eine gute Rolle im Rennen um die Aufstiegsrunde spielen würden, wäre ich zufrieden", sagt Reinsch. "Das Potenzial dazu hat die Mannschaft." Und den Willen auch, wie Knesebecks neuer Coach betont: "Die Trainingsbeteiligung ist top, das macht richtig Spaß." Bereits in der vergangenen Saison wäre der Aufstieg greifbar gewesen. Weil Knesebeck aber fünf Spiele weniger auf dem Konto hatte als der spätere Aufsteiger VfL Germania Ummern, fiel der Quotient schlechter aus - und der VfL blieb in der Kreisliga. Und arbeitet dort daran, Ummern in der kommenden Saison zu folgen.