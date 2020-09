RW Wolfsburg steht nach Auftakt ohne Torhüter da: "Das ist ein Desaster!"

Eine deutliche Niederlage zum Saisonstart und dann wirft auch noch der Schlussmann hin: Fußball-Kreisligist Rot-Weiß Wolfsburg und Neu-Trainer Frank Helmerding stehen zu Saisonbeginn bereits vor einer großen Herausforderung. Am vergangenen Wochenende kam Rot-Weiß im ersten Ligaspiel mit 1:10 gegen den SSV Vorsfelde II unter die Räder, zwei Tage später teilte Torhüter Mohamad Rand Trainer Helmerding mit, dass er den Verein verlässt. „Das ist ein Desaster! Wie wir so die Kreisliga-Saison überstehen sollen, weiß ich noch nicht“, sagt Helmerding. „Es ist generell schwierig, einen Torhüter zu finden, aber während der Saison, das ist fast zum Scheitern verurteilt.“

Während des Spiels war Rand mit einem Mitspieler zusammengeprallt, hatte einen Cut am Auge davongetragen, blieb zunächst aber auf dem Feld. Beim Stand von 1:4 wurde der Schlussmann ausgewechselt, die Vorsfelder hatten mit dem eigentlichen Feldspieler, der anschließend zwischen den Pfosten stand, kein Erbarmen und schenkten ihm sechs Tore ein. Helmerding stand auch ohne die Torhüter-Vakanz vor keiner leichten Aufgabe. „Es gab vorher oftmals Disziplinlosigkeiten, das war am Wochenende wieder aufgebrochen. Die Köpfe senkten sich während des Spiels und es wurde sich angepöbelt“, sagt Helmerding, der sich mit der Mannschaft zusammensetzen will, um eine Lösung zu finden. „Vielleicht melden sich ja ein oder zwei Spieler aus der Mannschaft, die sich vorstellen können ins Tor zu gehen.“