Kreis Wolfsburg: TSV an der Spitze, Jahns Al Mohammed mit lupenreinem Hattrick

SV Reislingen/Neuhaus II – TSG Mörse II 5:1 (1:0) . In der ersten Halbzeit haben sich die Hausherren im Duell mit der TSG-Reserve noch etwas schwergetan. „Da haben wir noch nicht das abgerufen, was wir können“, analysierte SV-Coach Holger Grunewald, der umso zufriedener mit den zweiten 45 Minuten seiner Schützlinge war.

In der Kreisliga Wolfsburg stehen der TSV Wolfsburg und die SG Kästorf/Warmenau/Brackstedt weiterhin ohne Punkteverlust da. Außerdem können Jahn Wolfsburg und der TSV Heiligendorf den ersten Dreier der Saison einfahren. Aufgrund eines Corona-Verdachts beim TSV Sülfeld wurde die Partie gegen RW Wolfsburg abgesagt.

FSG Neindorf/Almke – TSV Wolfsburg 0:6 (0:2). Dank eines 6:0-Auswärtssieges bei der FSG Neindorf/Almke sichert sich der TSV Wolfsburg die Tabellenführung in der Kreisliga Wolfsburg. Gegen die ersatzgeschwächten Hausherren ließen die Wolfsburger bereits vor der Führung einige Hochkaräter liegen. „Mit dem 1:0 ist dann der Knoten geplatzt“, so Wolfsburgs Co-Trainer Friedrich Hillebrenner, der auch voll des Lobes für die eigene Abwehr war: „Aus Trainerperspektive freut es uns natürlich besonders, dass wir in der Saison bisher nur ein Gegentor kassiert haben.“

Tore: 0:1 (37.) Hegel, 0:2 (44.) Zimmermann, 0:3 (54.) Raaz, 0:4 (67.) P. Krein, 0:5 (80.) Zimmermann, 0:6 (90.) Raaz.

TV Jahn Wolfsburg – 1. FC Wolfsburg II 6:0 (3:0). Lupenreiner Hattrick in Halbzeit eins und ein weiterer Treffer in der zweiten Spielhälfte: Mezgin Al Mohammed bescherte Jahn Wolfsburg den ersten Saisonsieg. „Er stand immer perfekt, war anspielbereit und hat die Chancen reingemacht“, freute sich Jahn-Coach Akram Ben-Henda. Gleichzeitig lobte Ben-Henda aber auch die gute Teamleistung und resümierte: „Das war ein wichtiger Sieg für die Moral nach dem Fehlstart gegen Vorsfelde.“

Tore: 1:0 (13.) Al Mohammed, 2:0 (23.) Al Mohammed, 3:0 (29.) Al Mohammed, 4:0 (48.) Yohannes, 5:0 (54.) Al Mohammed, 6:0 (70.) Pisano (Foulelfmeter).

SG Kästorf/Warmenau/Brackstedt – Sport Union Wolfsburg 7:1 (3:1). Deutlicher Heimsieg: Die Hausherren schlagen die Gäste von Sport Union Wolfsburg und sichern sich damit den zweiten Saisonsieg. „Das war absolut verdient, auch in der Höhe“, freute sich SG-Trainer Markus Wäke und resümierte: „Nur nach dem Anschlusstreffer hatten wir mal eine kurze Schwächephase. Ansonsten hatten wir heute einen Sahnetag!“

Tore: 1:0 (21.) Schreiber (Foulelfmeter), 2:0 (28.) Schreiber, 2:1 (31.) Sgaier (Foulelfmeter), 3:1 (44.) Schaban, 4:1 (48.) Schaban, 5:1 (56.) Klenner, 6:1 (61.) Schreiber, 7:1 (88.) Triebel.