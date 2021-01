Trainer Willi Feer verlängert bei Landesligist SSV Vorsfelde

Der Vereinsfußball steht still, doch Landesligist SSV Vorsfelde plant bereits für die kommende Spielzeit vor und verlängerte den Vertrag mit Trainer Willi Feer. Das bestätigte Sportdirektor André Bischoff: „Wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit und freuen uns, dass wir auch in der nächsten Saison mit Willi weiterarbeiten werden."

„Ich fühle mich sehr wohl in Vorsfelde, und es würde wenig Sinn ergeben, die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen, da wir bisher nur drei Monate mit der Mannschaft arbeiten konnten“, sagt Feer, der im Juli vom Kreisligisten SV Meinersen zum SSV gekommen war, nachdem Burkhard Kick sein Amt aus privaten Gründen niedergelegt hatte. Lediglich drei Liga-Spiele (zwei Siege, ein Remis) konnte Feer bis zur Saison-Unterbrechung mit seinem Team bestreiten, hinzu kommen sechs Auftritte im Bezirkspokal, die der SSV allesamt gewann. Auch mit Frank Pichatzek möchte der SSV verlängern, der Co-Trainer bat den Verein jedoch um ein paar Tage Bedenkzeit. "Ich fühle mich beim Verein wohl, habe es bisher aber immer so gehandhabt, dass ich auch meine private Situation mit einbeziehe, bevor ich mich entscheide", so Pichatzek.