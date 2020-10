Liganeuling Calberlah zahlt bei Germania Lamme Lehrgeld

Auch Fahrtmann mit Doppelpack

In der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste nochmal alles, liefen schließlich aber in zwei unglückliche Konter. Per Doppelpack erhöhte Thore Fahrtmann nach einer Stunde auf 3:0 und schließlich kurz vor dem Ende der Partie auf 4:0. „Nach dem 3:0 hatten wir noch ein bis zwei gute Chancen, aber in Summe ist es ein verdienter Sieg für Lamme. Das Spiel fing halt auch schon komplett scheiße an. Dieses Lehrgeld gilt es zu bezahlen, wir müssen nach dem 1:0 mehr Ruhe bewahren. Wir sind halt auch ein Aufsteiger und haben noch eine junge Truppe!“, lautete das Fazit von Timpe.

Calberlah: Korsch – A. Zeqiri, Karwehl, Weiß, Greszik (72. Sokolowski) – Leja (65. M. Plagge), von Spiczak-Brzezinski, N. Ahrens (46. Linke) – J. Plagge, Wagner-Reyes, Brodöhl

Tore: 1:0 (3.) Borucki, 2:0 (25.) Borucki, 3:0 (61.) Fahrtmann, 4:0 (83.) Fahrtmann