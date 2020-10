Drangmeister sichert Kästorf Last-Minute-Remis

In der Landesliga Nord entführte der SSV Kästorf in der 90. Minute einen glücklichen Zähler bei Eintracht Braunschweig II und gab somit das erste Mal in der noch jungen Saison zwei Punkte ab.

Das frühe 1:0 für die Hausherren erzielte Emil-Andreas-Siegfried Kischka nach einer Standardsituation. „Das 1:0 war definitiv zu leicht!“, haderte der Trainer des SSV, Sajmir Zaimi. Die Eintracht agierte von Anfang an nur mit langen Bällen und hoffte so zu Torchancen zu kommen und so das Spiel der Gäste zu durchkreuzen. Zaimi:“ Wir hatten in der ersten Halbzeit viel Ballbesitz und waren deutlich feldüberlegen.“