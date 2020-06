Hinserien-Tabelle werten: SSV Kästorf reicht Antrag für NFV-Verbandstag ein

Kästorf findet Quotientenregelung ungerecht

Der NFV-Vorstand und die 33 Kreis-Vorsitzenden hatten sich vor zwei Wochen darauf festgelegt, die Fußball-Saison abzubrechen, die Aufsteiger werden nach Quotientenregelung ermittelt, Absteiger wird es nicht geben. Dieser Vorschlag wird am 27. Juni auf dem außerordentlichen Verbandstag vorgestellt. Es wird aber weitere Vorschläge geben - einer stammt von Landesligist SSV Kästorf.

„Die Quotientenregelung ist nicht gerecht. Um eine gerechte Auf- und Abstiegsregel zu bekommen, müsste man das Ende der Hinserie werten“, sagt der SSV-Vorsitzende Ingo Düsterhöft. Die Kästorfer belegen aktuell in der Landesliga den dritten Tabellenplatz mit fünf Punkten hinter Spitzenreiter SVG Göttingen – aber auch mit zwei weniger absolvierten Partien. Düsterhöft und seinem Verein, die den Antrag am Mittwochmorgen eingereicht hatten, ging es nicht darum, den Göttingern den Aufstieg nicht zu gönnen: „Es ist aber rein hypothetisch zu sagen, Kästorf hätte beide Spiele gewinnen müssen.“ Am Ende der Hinserie befanden sich die Kästorfer auf dem ersten Tabellenplatz und würden, würde ihr Antrag Gehör finden, in die Oberliga aufsteigen. Nach dem NFV-Vorschlag wäre Göttingen der Nutznießer.