Fußball-Legende Franz Beckenbauer lehnte Posten als FIFA-Präsident ab: "Gott sei Dank"

Franz Beckenbauer hat in einem Interview vor seinem 75. Geburtstag am Freitag über die wichtigen Entscheidungen in seiner Karriere gesprochen. Dass er etwas bereut, bestätigte der Fußball-Kaiser nicht. "Bereuen? Was denn? Nein! Ich hätte einiges werden können, sogar Fifa-Präsident. Aber ich hab‘s nicht gemacht. Und heute sage ich, Gott sei Dank! Ich bin ohnehin nicht der Typ, der viel zurückschaut. Das heißt, an mein Elternhaus denke ich häufig. An meine Kindheit in München-Giesing. Da schaue ich gern zurück", sagt Beckenbauer in einem Interview mit der Bild.

Beckenbauer: "Der Tod von Stephan war der größte Verlust"

Der Ehrenpräsident des FC Bayern München sprach auch über den Schmerz, den er beim Tod seines Sohnes Stephan mit erst 46 Jahren verspürt hat. "Ich hatte zuvor in meinem Leben Probleme nie kennengelernt. Es ging ständig bergauf und es gab wenig Widerstand. Deshalb trifft dich ein solcher Schicksalsschlag dann ganz besonders, weil ich nicht gelernt hatte, mit Problemen umzugehen", sagte Beckenbauer und fügte hinzu: "Der Tod von Stefan war der größte Verlust in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob man den Tod seines Kindes jemals verarbeiten kann. Wahrscheinlich nicht." Im Juli 2015 war sein Sohn an einem Gehirntumor gestorben.

Beckenbauer ging es gesundheitlich in den vergangenen Jahren auch nicht immer gut. 2016 und 2017 musste er am Herzen operiert werden und bekam mehrere Bypässe gelegt. Im vergangenen Jahr erlitt der Kaiser einen Augeninfarkt. Aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme zog sich der noch 74-Jährige fast komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Selbst Stadion-Besuche, wie sie in der Rückrunde bei Geisterspielen der Fall waren, sind für den Beckenbauer längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Mit Mund-Nasen-Schutz oder Gesichtsvisier freute er sich in den vergangenen Monaten in der Münchner Arena über zwei klare Bayern-Siege. Ansonsten verbrachte er sehr viel Zeit zu Hause in Salzburg.

Maier über Beckenbauer: "Habe ihn in Ruhe gelassen"