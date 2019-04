Sorge um Fußball-Legende: Pelé ins Krankenhaus eingeliefert - nach Treffen mit Mbappé

Er ist einer der besten Fußballer der Geschichte: Jetzt herrscht Sorge in der Fußball-Welt um die brasilianische Legende Pelé (78). Laut einem Report der französischen Seite RMC Sport musste der dreifache Weltmeister am Dienstag in ein Krankenhaus in Paris eingeliefert werden. Nach einem Treffen mit Paris-Saint-Germain-Superstar Kylian Mbappé bekam Pelé hohes Fieber. Die Einlieferung soll allerdings "eine Vorsichtsmaßnahme" gewesen sein. Pelé soll sich zum Glück nicht in lebensbedrohlichem Zustand befinden.

Pelé, Özil & Co: Eine Übersicht über die Fast-Neuzugänge von Hannover 96 Ob hier gerade die Agenten von Hannover 96 anrufen, ist nicht bekannt ;-). (Das Foto ist allerdings auch bereits aus dem Jahre 1969.) Dass der soeben in die Bundesliga aufgestiegene Club den brasilianischen Weltstar Pelé 1964 vom FC Santos nach Niedersachsen locken wollte, ist jedoch verbrieft. Der Wechsel scheiterte aber nicht zuletzt am Veto der brasilianischen Regierung, die einen Wechsel des Superstars ins Ausland grundsätzlich verhindern wollten. So mussten die 96-Anhänger noch einige Zeit auf den ersten Brasilianer im roten Dress warten. Erst 32 Jahre später heuerte Leonardo Manzi bei den Roten an. Der hatte immerhin auch mal für den FC Santos gekickt. ©

Anzeige

LESENSWERT

Beim von einem Sponsoren organisierten Termin mit Mbappé scherzte er noch mit dem amtierenden Weltmeister von 2018 mit Frankreich. "Ich glaube, er ist neidisch auf mich. Deshalb versucht er, mich nachzuahmen. Er spielt wie ein Latino, fast schon brasilianisch würde ich sagen", so die Legende, die sich in dem Gespräch gewünscht hatte, dass Mbappé auch eines Tages für seinen ehemaligen Klub Santos in Brasilien spielen würde.

Fußball-Fans sorgen sich seit längerem um den Gesundheitszustand Pelés. Der Jahrhundertfußballer musste in den vergangenen Jahren vermehrt ins Krankenhaus eingeliefert werden. 2018 erlitt er einen Schwächeanfall. Das Treffen mit Mbappé, was am Dienstag abgehalten wurde, war eigentlich für November 2018 angesetzt. Doch wegen gesundheitlichen Problemen bei Pelé musste es verschoben werden.

Pelé ist eine der größten Legenden des internationalen Fußballs. Mit Brasilien gewann der ehemalige Spielmacher drei Weltmeisterschaften (1958, 1962 und 1970). In 92 Länderspielen erzielte Pelé 77 Tore.

ANZEIGE: 4-teiliges Trainingsset zum halben Preis! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.