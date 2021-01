Müdens Kapitän hat im Lockdown Yoga für sich entdeckt

Batke ist seit der vergangenen Saison Spielführer des Kreisligisten Müden-Dieckhorst, er übernahm das Amt von Florian Grusdt, der aufgrund der Familie kürzer treten wollte. „Der Trainer hat mich zum Kapitän bestimmt und bisher hat sich noch niemand darüber beschwert“, sagt Batke mit einem Lachen. Der 29-Jährige spielt seit seinem fünften Lebensjahr in Müden, hat den Verein noch nie verlassen „und möchte auch bis zum Ende hier bleiben“.

Laufen, Krafttraining, Radfahren. Es gibt viele Möglichkeiten, wie sich Fußballer auch ohne Mannschaftssport fit halten können. Marvin Batke vom TuS Müden-Dieckhorst hat im sportlichen Lockdown Yoga für sich entdeckt. „Das hätte ich nie gedacht, aber es bringt ziemlich viel. Ich war absolut unbeweglich, da musste ich etwas machen“, sagt der TuS-Kapitän , der sich vorstellen kann, auch seine Teamkollegen dazu zu animieren. „Das schöne am Yoga ist, man sieht schnell Fortschritte, vielleicht kann man da etwas mit der Mannschaft machen.“

Sonntags um 15 Uhr schlägt das Fußballer-Herz besonders laut

Seit der Unterbrechung des Trainings- und Spielbetriebs Anfang November hat Müden auch das Sportprogramm heruntergefahren, Nachweise über Lauf- oder Fitnesseinheiten müssen Trainer Sven-Arne Börner nicht vorgelegt werden. „Alle sollen mal abschalten und durchatmen“, sagt Batke, der auch ohne Zusammenkünfte den Kontakt zu seinen Teamkollegen sucht. „Ich schreibe jedem oder rufe auch mal an, um nachzufragen, wie es so geht. Für den TuS-Spielmacher war die Sport-Pause in den ersten zwei, drei Wochen angenehm, aber „wer ein Fußballer-Herz hat, bei dem schlägt es sonntags gegen 15 Uhr besonders laut“.