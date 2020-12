MTV Gifhorn in die Abstiegsrunde? Trainer Spies hält nichts von NFV-Vorschlag

Vor der Winterpause hatten die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn mit drei Siegen aus vier Ligaspielen einen positiven Lauf hingelegt, der sie in der Tabelle bis auf Rang vier hob. Als Tabellenvierter zählte der MTV eigentlich zu den Teams, die bei einem Abbruch der Qualifikationsrunde nach der Hinrunde an der Aufstiegsrunde hätten teilnehmen sollen. Doch der NFV hat eine andere Idee. Nach den noch ausstehenden Spielen der Hinrunde - bei der der MTV könnte noch auf Rang fünf abrutschen könnte - will der Verband die Qualifikationsrunde abbrechen und eine Neueinteilung vornehmen, mit sechs Teams, die in der Aufstiegsrunde spielen und zwei Abstiegsrunden mit jeweils sieben Mannschaften. Die Gifhorner müssten damit in die Abstiegsrunde. Anzeige "Aus meiner Sicht ist es total unverständlich und ich kann mir nicht vorstellen, dass den Vorschlag viele Vereine gut finden", sagt MTV-Trainer Michael Spies. "Es wurden vorab mehrere Vorschläge vom Verband angedeutet, wie es bei einer Unterbrechung weitergehen könnte, aber dieser Vorschlag stand nie im Raum“, führt Spies fort. Aber: "Eines ist auch klar, wenn es so kommen sollte, dann müssen wir uns mit der Situation arrangieren."

Lupo würde um den Aufstieg spielen Für Lupo/Martini Wolfsburg würde sich als Tabellendritter nichts ändern, das Team von Trainer Giampiero Buonocore würde an der Aufstiegsrunde teilnehmen. Lupos Trainer kann sich mit dem NFV-Vorschlag „anfreunden. Wir hätten damit nicht so viele Spiele und auf die kann man sich konzentrieren.“ Der Tabellendritte war aufgrund von Corona-Fällen später in die Saison gestartet, hatte dadurch nicht die gleichen Voraussetzungen, wie andere Vereine. „Für uns wäre es eine Belohnung, nach der Quarantäne zu Saisonbeginn. Wir haben es gut gemacht und haben es uns auch verdient“, sagt Buonocore, der es als wichtig ansieht, dass die Vereine belohnt werden „die gerade oben in der Tabelle stehen“.

Rückmeldung der Vereine bis 18. Dezember Per E-Mail unterbreitete der Spielausschuss des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) um Burkhard Walden den 20 Oberliga-Vereinen einen Vorschlag, wie die Ende Oktober unterbrochene Saison 2020/2021 beendet werden könnte. "Die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie lässt leider den für diese Saison geplanten Verlauf der Saison nicht so zu, wie er vor der Saison geplant war", wird Staffelleiter Walden zitiert. Der 18. Dezember ist Stichtag, bis dahin müssen sich die Teams zum NFV-Vorschlag äußern.

Die Meisterrunde soll mit jeweils ersten Drei aus den Oberliga-Staffeln Hannover/Braunschweig und Weser-Ems/Lüneburg gespielt werden. Die 14 übrigen Vereine würden in zwei Abstiegsrunden mit je sieben Teams spielen. Anders als ursprünglich geplant, sollen alle erzielten Tore und Punkte mit in die Endrunde genommen werden. "Um die sportliche Wertigkeit der bisherigen Spiele sicherzustellen", sagt Walden.