NFV-Pokalmodus bleibt nach Testphase bestehen, Gifhorn und Lupo freut's

Der Niedersächsische Fußball-Verband testete zwei Jahre lang einen neuen Modus für den NFV-Pokal, jetzt steht fest, auch in Zukunft wird es die bestehenden zwei Wettbewerbe geben. Regionalligisten und Drittligisten treffen in einem Wettbewerb aufeinander, Oberligisten und die vier Bezirkspokalsieger in einem anderen, die jeweiligen Finalsieger ziehen in den DFB-Pokal ein. In den Jahren davor spielten die Teams eine gemeinsame Pokalrunde, die beiden Finalisten vertraten Niedersachsen im DFB-Pokal. 2018 änderte der NFV den Modus, ohne Rücksprache mit den Vereinen. Innerhalb der zweijährigen Testphase gab es Videokonferenzen mit den Vereinen und wurden Alternativen ausgearbeitet, die Entscheidung der Fortführung des Wettbewerbs traf der NFV jedoch in Eigenregie.

