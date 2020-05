Gifhorns Tino Gewinner: Kritik am NFV, Appell an die Vereine

Auf vier Varianten (Saisonfortsetzung; Abbruch mit Wertung der Spielzeit unter Berücksichtigung der Quotientenregelung mit Auf- sowie Absteigern – und in einer Variante ohne Absteiger; Annullierung der Saison) hatten sich der NFV und die 33 Kreisverbände geeinigt, am Mittwoch wird sich der Verbandsvorstand damit beschäftigen, welche Varianten eingereicht werden. Wahrscheinlich ist, dass dann die Saison-Fortsetzung vom Tisch ist (70 Prozent der Klubs haben sich dagegen ausgesprochen). Allerdings: Bis zum Verbandstag können die Vereine weitere Vorschläge zur Diskussion stellen.

Wie geht’s weiter mit dem Amateurfußball in Niedersachsen? Entschieden wird das erst auf einem außerordentlichen Verbandstag des NFV, der wahrscheinlich am 27. Juni stattfinden wird. Tino Gewinner, Spielertrainer des Fußball-Bezirksligisten SV Gifhorn, kritisiert den Verband für die lange Phase bis zur Entscheidungsfindung . Er glaubt, dass nur ein Vorschlag die Mehrheit der Vereine finden wird. Und dieser Vorschlag macht ihm große Sorgen mit Blick auf die nächste Saison.

„Dadurch, dass der NFV von Anfang an Vorschläge zugelassen hat, hat man jetzt den Salat und kann nicht mehr zurückrudern“, sagt Gewinner. Er ist sich sicher, welche Variante die Mehrheit bekommt: „Eine Saison annullieren, das wird es nicht geben, und weniger als 50 Prozent werden fürs Weiterspielen oder für Absteiger stimmen. Die Entscheidung steht meiner Meinung nach schon fest, da muss man nicht bis Ende Juni warten mit der ganzen Geschichte. Wir vertrödeln viel Zeit.“ Er glaubt, dass sich die Variante mit Auf- aber ohne Absteiger durchsetzen wird. Und so hätte ein Saisonabbruch nach Vorbild des Handballs seiner Meinung nach schon viel früher vollzogen werden können.

"50 Prozent der Landesliga gegen Absteiger"

Im Handball wurde der Quotient anhand der absolvierten Spiele geteilt durch die Punkte errechnet. Im Amateurfußball wurde die Regelung noch nicht kommuniziert. Spielen am Ende auch andere Faktoren eine Rolle? Das bedeutet Ungewissheit, vor allem für die Teams im Keller. „In der Landesliga stehen vier Vereine auf einem Abstiegsplatz, vier weitere sind bedroht. Das heißt, 50 Prozent der Liga werden wohl kaum dafür stimmen, dass es auch Absteiger geben wird“, ahnt der SVG-Spielertrainer. So kämen die Vereine durch die vorgeschlagenen Varianten des NFV in die Bredouille: „Man schneidet sich ja nicht ins eigene Fleisch.“