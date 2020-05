Heimische Klubs sind geteilter Meinung über NFV-Vorschlag im Jugendfußball

In Niedersachsen soll die Saison in der Jugend wie bei den Herren abgebrochen werden, von der A- bis zur C-Jugend sind nur Auf- aber keine Absteiger geplant. Auf diesen Vorschlag einigten sich die 33 Jugendausschuss-Obmänner der Kreisverbände am Samstag. Diese Regelung, die am 27. Juni auf dem außerordentlichen Verbandstag des NFV beschlossen werden soll, sorgt bei den heimischen Vereinen für einige Verlierer - aber auch Gewinner.

Fallersleben akzeptiert NFV-Entscheidung, Lupo erfreut Trainer Cedric Wienhold steht mit der B-Jugend des VfB Fallersleben in der Landesliga an der Tabellenspitze, aufgrund der Quotientenregelung würde der VfB Peine als Tabellendritter die Fallersleber abfangen: "Es ist für mich in Ordnung, denn die Gesundheit steht im Vordergrund. Wir wissen, dass Peine zwei Spiele weniger hat, und wissen, wie stark sie sind. Klar würden wir auch gerne die Meisterschaft feiern und eventuell aufsteigen, aber wenn der NFV so entscheidet, dann müssen wir es einfach hinnehmen. Es wurde glaube ich genug diskutiert, und wir sollten langsam zu einem Ergebnis kommen. Klar, ist es aus meiner Sicht ein bisschen schade. Ich finde aber, die Gesundheit zu riskieren und weiterzuspielen, ist nicht richtig, und die Saison ohne ein Ergebnis abzubrechen, ist in meinen Augen auch falsch. Leistungen, die schon erbracht wurden, sollten auch belohnt werden." Die A-Jugend von Lupo/Martini Wolfsburg steht in der Niedersachsenliga als Zehnter knapp über den Abstiegsrängen. Francesco La Rovere, Vorsitzender Jugendfußball bei Lupo, würde sich über die favorisierte NFV-Regelung freuen: "Wir waren schon vorher dafür, dass die Saison abgebrochen werden sollte und es keine Absteiger geben soll. Wenn es so kommt, dann begrüße ich diese Entscheidung. Wenn es zum Nichtabstieg reicht, dann versuchen wir unser Glück in der Klasse nächstes Jahr noch einmal. Für uns wäre es ein top Los. Die Saison wäre auch noch nicht zu Ende gewesen, und wir haben eine schlagkräftige Truppe. Ich gehe davon aus, dass wir am Ende der Saison auch nicht auf einem Abstiegsplatz gestanden hätten."

C-Jugend: Schwülper überholt MTV Gifhorn Die C-Jugend des FC Schwülper rangiert in der Kreisliga einen Punkt hinter Primus MTV Gifhorn. Dadurch, dass der einen Punkt schlechter als Gifhorn stehende FC eine Partie weniger absolviert hat, würde das Team von Trainer Patrick Bock die Meisterschaft feiern können. "Aufzusteigen ist immer ein erwünschtes Ziel. Es war ein gewolltes Ziel, aber normalerweise war es dem MTV Gifhorn als Tabellenführer vorbehalten aufzusteigen. Aber natürlich haben wir das Glück mit der Quotientenregel. Wir freuen uns über jeden Titel und Erfolg, den wir als Mannschaft zusammen erreichen. Auch nächstes Jahr eventuell in der Bezirksliga spielen dürfen gehört dazu."