Petition gegen Saisonfortsetzung: Vereine ärgern sich über NFV-Variante

Vollbrecht fordert, dass der NFV die Option der Fortsetzung als Variante aus dem Katalog streicht und auf dem Webinar am Samstag nicht mehr vorstellt. Dort sollen aus seiner Sicht nur die drei Abbruch-Szenarien vorgestellt werden. Anschließend soll den Vereinen laut Petition eine Woche Bedenkzeit gegeben werden, bevor es dann zu einer Abstimmung kommen soll. Ende Mai - so fordert Vollbrecht - soll der NFV das Ergebnis der Abstimmung vorstellen und eine Vorentscheidung basierend auf dem Mehrheitsvotum treffen, das fristgerecht und rechtlich bindend auf dem Verbandstag Ende Juni beschlossen wird.

Schleswig-Holstein: Ob sie sich bei ihrem Weg auf Glatteis bewegen, wird sich zeigen. Klar ist: Das Präsidium des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) hat beschlossen, dass die Saison 2019/2020 nicht über den 30. Juni hinaus verlängert werden soll. Stattdessen wird sie ohne weiteren Spielbetrieb auslaufen, mit anderen Worten: Sie ist abgebrochen worden. "Die Entscheidung gibt unseren Vereinen die bestmögliche Planungssicherheit", wird SHFV-Präsident Uwe Döring auf der Homepage des Verbandes zitiert. Wie die bisherigen Ergebnisse der Spielzeit gewertet und wie mit Auf- und Abstiegen sowie den Pokalwettbewerben verfahren werden soll, will das Präsidium in der nächsten ordentlichen Sitzung am 9. Mai entscheiden. Der SHFV beruft sich dabei auf seine Satzung sowie den vom DFB am 3. April geänderten Paragrafen 4 der Spielordnung. Dort heißt es unter anderem: "Sollte jedoch ein Wettbewerb ... nicht zu Ende gespielt werden, können die Mitgliedsverbände abweichende Regelungen beschließen – unter anderem zur Regelung von Auf- und Abstieg oder beispielsweise einer möglichen Nichtwertung der Saison." ©

Offener Brief gegen NFV-Variante findet Zustimmung

Die Motivation für die gestartete Petition zog Vollbrecht aus einem offenen Brief, den er am Dienstagmorgen an den NFV adressierte und auf der Facebook-Seite des Vereins veröffentlichte. Am Mittwochmittag wurde der Beitrag fast 900 Mal geliked, über 400 Mal geteilt und 25.000 Mal gelesen. "Viele Vereine aus der Region meldeten sich daraufhin bei mir und fragten, ob ich nicht eine Petition starten könnte. Wenn der NFV eine Videokonferenz abhält, auf der diese vier Varianten vorgestellt werden, dann hat man direkt eine Zahl an Personen, die dem sehr skeptisch gegenüberstehen", sagt Vollbrecht.

Auch Ende sowie der MTV Gamsen hatten den offenen Brief von Vollbrecht gelesen und auf Facebook geteilt. "Der NFV könnte es sich ganz einfach machen: Es gab ein ganz klares Meinungsbild, der Großteil der Vereine war für einen Saisonabbruch. Ich verstehe nicht, warum dann weiter auf Zeit gespielt wird", sagt Ende. Vollbrecht hofft, dass 5000 Unterstützer die Petition unterzeichnen. "Das wäre ein Fünftel der Menschen, die diesen Beitrag gelesen haben. Das ist eine Größenordnung, die wir für realistisch halten."