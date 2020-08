MTV Gifhorn vor Millionen-Publikum: Eine Mega-Prämie ist nah

Endspiel, Millionen-Publikum vor dem TV und die Chance auf das DFB-Pokalspiel gegen den FC Augsburg: Für die Fußballer des Oberligisten MTV Gifhorn steigt am Samstag um 17.45 Uhr das wohl größte Spiel ihrer bisherigen Karriere. Die Partie zwischen dem MTV Gifhorn und Ligakonkurrent MTV Eintracht Celle wird live in der ARD übertragen, beim letztjährigen Finaltag der Amateure sahen im Schnitt 1,64 Millionen Zuschauer vor dem TV zu. „Natürlich ist es immer immer etwas Besonderes, wenn man ein TV-Spiel hat. Selbst, wenn die Jungs das natürlich nicht groß merken, wenn sie auf dem Platz stehen, aber danach kann man es sich ja noch einmal anschauen“, sagt Gifhorns Trainer Michael Spies.

Die Partie zwischen dem MTV Gifhorn und MTV Eintracht Celle wir als eine der letzten drei Begegnungen ausgetragen. Grund: die Landesverbände Niedersachsen, Bremen und Westfalen spielen ihre Finalspiele ohne Verlängerung, es geht direkt über ins Elfmeterschießen. Damit hätten die Gifhorner sicherlich kein Problem, das Team um Torhüter Tobias Krull setzte sich in allen vier Duellen in dieser Pokal-Saison im Elfmeterschießen durch.

Das Eilenriedstadion in Hannover ist auf eine Zuschauerzahl von 500 Personen begrenzt, dazu zählen alle Personen im Stadion, ausgenommen die Spieler auf dem Feld sowie die Schiedsrichter. Vom NFV wurden jeweils 137 Tickets an beide Vereine ausgegeben, viele werden nach Abzug von Angehörigen der MTV-Spieler nicht übrig bleiben. Die noch zu ergatternden Tickets können am Donnerstag zwischen 16.30 und 18 Uhr auf der MTV Geschäftsstelle für 15 Euro erworben werden. Pro Person kann nur eines der personalisierten Tickets gekauft werden – dadurch wird zudem den Hygienemaßnahmen des NFV zugestimmt.

Neben dem Siegerpokal würde der MTV im Falle eines Erfolgs gegen Celle mit dem Einzug in die 1. Runde des DFB-Pokals gegen Bundesligist FC Augsburg einen sechsstelligen Betrag einstreichen, im vergangenen Jahr waren es 175.500 Euro. Dem Verlierer bleibt davon nur ein Bruchteil. Trainer Michael Spies ist voll fokussiert auf das so wichtige Spiel, die Zahlen interessieren ihn nicht. „Wir haben Respekt vor unserem Gegner, und wenn man Respekt vor seinem Gegner hat, dann plant man keine Dinge ein, die man nicht einplanen kann. Das müssen wir uns erarbeiten.“

Babelsberg oder Fürstenwalde: Gegner des VfL Wolfsburg wird ermittelt

Die Finalspiele im Landespokalwettbewerb von 19 der 21 Landesverbände werden am Samstag ausgetragen - in Bayern herrscht bis zum 1. September ein Verbot des Wettkampfspielbetriebs, Sachsen-Anhalt hat den Wettbewerb abgebrochen, der 1. FC Magdeburg wurde als Teilnehmer für den DFB-Pokal bestimmt. Die Partien finden zu drei verschiedenen Anstoßzeiten statt - um 14.45 Uhr, um 16.45 Uhr und um 17.45 Uhr – und wird in einer fünfeinhalbstündigen Konferenz in der ARD übertragen . Zu Beginn wird der VfL Wolfsburg genau hinsehen, in einer der ersten acht Partien wird der DFB-Pokalgegner des Bundesligisten zwischen dem SV Babelsberg und Union Fürstenwalde ermittelt.