Ohne Corona wäre Fallerslebens Kapitän Laux nicht mehr da

Den Bachelor in Fahrzeugtechnik hat Johannes Laux in der Tasche, der 23-Jährige wollte Wolfsburg verlassen und ein Master-Studium im Fach Nachhaltiges Wirtschaftsmanagement an der Universität in Oldenburg beginnen. Aber: "Corona hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Laux. Also entschied sich der Kapitän des Fußball-Bezirksligisten VfB Fallersleben gegen ein neues Umfeld und studiert stattdessen Umweltingenieurwesen an der Universität in Braunschweig.

Laux spielt seit der C-Jugend in Fallersleben, vor gut dreieinhalb Jahren wurde er zum Kapitän gewählt. Die Herren-Mannschaft war zuvor tief gefallen, stürzte von der Landesliga bis in die Kreisliga ab. Laux und seine Teamkollegen aus der A-Jugend rückten auf und übernahmen direkt Verantwortung. „Weil wir eine eingeschworene Truppe waren, haben wir gesagt, dass wir zusammenbleiben. Das haben wir bis heute auch nicht bereut“, sagt Laux, der auch in den Jugendmannschaften schon die Spielführer-Binde getragen hatte.