Brisanz trotz Distanz: Lupo-Torjäger Rizzo erklärt die Rivalität

Mit einem 0:0 bei FT Braunschweig waren die Fußballer von Lupo/Martini Wolfsburg am Samstag in die Oberliga-Saison gestartet, holten gleich einen Punkt - auf ein Tor wartet das Team aber noch. Torjäger Andrea Rizzo will dieses Problem schnell beheben, wenn es am Mittwochabend (19 Uhr) zum 1. FC Germania Egestorf-Langreder geht.

In Braunschweig hatte Rizzo das Leder sogar schon im Gegner-Kasten untergebracht. Der Treffer wurde ihm wegen Handspiels aber zurückgepfiffen - umso mehr will der Torjäger nun Lupos ersten Pflichtspieltreffer der Saison erzielen. "Darauf bin ich heiß. Vor allem gegen Egestorf würde es mich freuen", so der 26-Jährige.