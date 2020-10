Gifhorn mit Niederlage beim schnellen Wiedersehen mit Egestorf

Das zweite Aufeinandertreffen innerhalb von fünf Tagen war ein schmerzhaftes für den MTV Gifhorn. Nach dem Sieg im NFV-Pokal gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder am Mittwoch unterlagen die Gifhorner im Oberliga-Duell mit 0:3 (0:1). Die Mannschaft von MTV-Trainer Michael Spies bleibt in der Tabelle bei sieben Punkten aus sieben Spielen stehen und verpasste es, in die obere Tabellenhälfte und damit auf die Ränge für die Aufstiegsrunde zu klettern.

Am Mittwoch hatten die Gifhorner das Pokalspiel gegen Egestorf noch mit 1:0 durch den Treffer von Mario Petry gewonnen und den Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht. Coach Spies sprach anschließend von der kämpferisch besten Leistung der Saison seines Teams. „Gefühlt waren wir besser im Spiel als am Mittwoch. Egestorf hat heute aber seine Chancen genutzt und wir haben aus unseren Dingern nichts gemacht. Das war der Unterschied“, sagt Spies. Nach 14 Minuten hatten die Gastgeber in Barsinghausen die erste gute Gelegenheit, doch der Ball rauschte knapp am Kasten von MTV-Torhüter Tobias Krull vorbei. Anders als in der 33. Minute: Eine hoch hereingeschlagene Flanke der Gastgeber segelte über die MTV-Verteidigung hinweg auf den zweiten Pfosten, Lennart Novotny nahm den Ball dankend an und traf per Direktabnahme zur Führung.

In der zweiten Halbzeit war der MTV besser im Spiel, kam durch Standardsituationen zu guten Abschlussmöglichkeiten. Die größte Chance für Gifhorn hatte Cedric Schröder in der 59. Minute, doch Torhüter Ole Schöttelndreier parierte stark. Stattdessen traf Egestorf erneut. „Wir waren drauf und dran, aber das 0:2 hat uns dann den Stecker gezogen. Wir haben Fehler gemacht, die wir am Mittwoch nicht gemacht haben und das hat Egestorf ausgenutzt“, sagt Spies.