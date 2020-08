Gifhorn-Neuzugang Igbinoba: Deshalb taucht er auch unter einem anderen Namen auf

Fußball-Oberligist MTV Gifhorn hat Nireas Igbinoba verpflichtet. Der 21 Jahre alte Grieche stand zuletzt bei Ligakonkurrent Lupo/Martini Wolfsburg unter Vertrag. „Er hat sich auch höherklassig umgeschaut, aber ein Wechsel kam nicht zustande“, sagt MTV-Trainer Michael Spies. „Wir sind froh, dass wir ihn haben und sind sportlich von ihm überzeugt. Er ist ein guter Spieler für uns, der in seiner Entwicklung noch einen Schritt nach vorn machen kann.“ Kurios: Bei den Italienern spielte der Neuzugang noch unter einem anderen Namen.

Igbinoba, der alle Positionen im Mittelfeld bekleiden kann, wechselte im Sommer 2017 aus der U20 des griechischen Klubs Atromitos Athen zum Oberligisten Inter Leipzig. Zwei Jahre später verpflichtete Lupo ihn. In der vergangenen Saison absolvierte Igbinoba 16 Partien für die Wolfsburger in der Oberliga. Für die griechische U16- und U17-Nationalmannschaft bestritt er 13 Länderspiele. „Ich freue mich und möchte alles für die Mannschaft geben. Ich hoffe, dass im Pokal und in der Liga alles gut läuft“, sagt Igbinoba.