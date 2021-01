Ein entscheidender Treffer für den MTV? Das letzte Tor des Jahres schoss ein Gifhorner

Vor zwei Monaten fiel im heimischen Amateurfußball das letzte Tor des Jahres. Es war ein ganz wichtiger Treffer für Oberligist MTV Gifhorn am 1. November bei der SVG Göttingen. Mit dem erlösenden 2:0 könnte Stefan Wolf entscheidend zum Klassenerhalt und damit dem gesetzten Saisonziel der Gifhorner beigetragen haben.

Anzeige

Es war die 86. Minute in Göttingen, Wolf wurde eingewechselt, spielte im für ihn ungewohnten Angriffszentrum, „um mit meiner Schnelligkeit für Entlastung zu sorgen und auf Konter zu lauern“, wie der 25-jährige Außenbahn-Spieler verrät. Vor der Halbzeitpause hatte Erik Weinhauer die Führung für die Gifhorner erzielt, Göttingen warf in der Schlussphase alles nach vorn und erspielte sich zahlreiche Großchancen. Latte, Pfosten, die Gäste waren dran am Ausgleichstreffer, dann spielte Weinhauer einen langen Pass in die Spitze. „Danach war ich durch und habe den Ball am Torhüter vorbei geschoben“, sagt Wolf über den Schlusspunkt in der 92. Minute.