RB Leipzig – und dann? Wie der Fußball im Osten Deutschlands immer noch hinterher hinkt

Die Gedenktafel in der Büttnerstraße erinnert noch 120 Jahre später an das historische Ereignis, welches sich am 28. Januar 1900 in der Gaststätte Zum Mariengarten zutrug: 36 Vertreter von 86 Vereinen trafen sich zur Gründungsversammlung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und wählten Ferdinand Hueppe vom DSC Prag zum ersten Präsidenten.

Allerdings war es das auch schon. Mit Insiderwissen über den Ostfußball oder gar einer Analyse über den aktuellen Zustand von Magdeburg bis Rostock wusste der DFB-Direktor nicht zu glänzen. Auf SPORT BUZZER-Nachfrage, warum es auch 30 Jahre nach der Wende so eklatante Unterschiede zwischen Fußball im Westen und Osten der Republik gibt, antwortete Bierhoff relativ oberflächlich und machte es sich denkbar einfach: „Mich freut die positive Entwicklung von RB in Leipzig, auch wenn sie von Nostalgikern immer kritisch bewertet wird – aber da ist Unglaubliches geleistet und erreicht worden für den ostdeutschen Fußball."

Bierhoff gibt zu: "Für Ostfußball nicht der absolute Fachmann"

Ähnliche Worte waren auch von Joachim Löw zu hören. Im SPORT BUZZER-Interview wurde der Bundestrainer ebenfalls auf die Unterschiede zwischen Ost und West angesprochen. Seine Antwort: „Diese Frage detailliert zu beantworten, ist für mich als Bundestrainer nicht einfach. In meiner Funktion spielt die Region, aus der die Spieler kommen, eigentlich keine große Rolle. Im Westen gibt es wohl mehr gewachsene Strukturen; und 30 Jahre klingen zwar lang – sind es aber in Anbetracht der Dinge, die sich nachhaltig verändern und neu wachsen müssen, gar nicht.“ Damit hat Löw vermutlich sogar recht.

Nur wenige DFB-Heimspiele im Osten

Allerdings hätte es der DFB durchaus auch selbst in der Hand, einige Dinge anzupacken oder zu ändern. Ein Beispiel: Nach der Heimweltmeisterschaft 2006 wird die Nationalelf am Ende dieses Jahres 87 Heimspiele absolviert haben – davon gerade mal sieben im Osten des Landes (sechs in Leipzig, eines in Rostock). Das macht einen Anteil von mickrigen 8,05 Prozent. Bierhoffs Hinweis, dass die Stadien heutzutage auch gewisse Uefa-Standards erfüllen müssen, ist sicherlich berechtigt. Allerdings dürfte man zumindest mal hinterfragen, ob beispielsweise die Arenen in Dresden oder Magdeburg nach dem Umbau tatsächlich schlechter ausgestattet sind als die in Mainz, Sinsheim oder Wolfsburg.