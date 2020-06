Ostfußball-Legenden fordern Aussetzung des Abstiegs

Dresden. Namhafte Vertreter des Ostfußballs haben sich mit einem Offenen Brief an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball-Liga (DFL) gewandt und sich mit Nachdruck für die Interessen derjenigen Ostvereine eingesetzt, die unter den Folgen der Corona-Pandemie besonders zu leiden haben. In dem von Ex-Auswahlspielern wie Hans-Jürgen Dörner, Jürgen Sparwasser, Peter Ducke, Hans-Jürgen Kreische, Rainer Ernst, Ronald Kreer, Klaus Sammer, Hartmut Schade, Gerd Weber und Gerd Kische unterzeichneten Schreiben beklagen die Verfasser eine erneute Benachteiligung von Ostclubs, die schon seit der Wiedervereinigung mit Standortnachteilen und fehlender Lobby zu kämpfen gehabt hätten. Dass die trotz geringerer Wirtschaftskraft und schlechterer Infrastruktur geleistete Aufbauarbeit in den neuen Ländern vielfach durch die Corona-Folgen massiv gefährdet ist, wollen die Unterzeichner nicht tatenlos hinnehmen.