Regionalliga bis Kreisklasse: Das erwartet die heimischen Klubs nach der Winterpause

Die Vereine der Regionalliga Nord werden sich in der kommenden Woche in einer Videokonferenz mit dem Norddeutschen Fußball-Verband austauschen, wie es mit der Saison weitergeht. Deren Spielausschussvorsitzender Jürgen Stebani hatte bereits im Vorfeld durchklingen lassen, dass er nicht davon ausgehe, dass die Qualifikationsrunde für die Auf- und Abstiegsrunde mit Hin- und Rückrunde ausgespielt werden könne. Sollte die Quali nach der Hinrunde beendet werden, hätte der VfL Wolfsburg II als derzeitiger Tabellenneunter bei noch einer ausstehenden Partie keine Chance mehr auf den Aufstieg und müsste in der Abstiegsrunde antreten. Anzeige

Oberliga: Qualifikationsrunde wird abgebrochen Die Oberliga Niedersachsen wird nicht wie ursprünglich geplant fortgesetzt, so viel steht fest. Die 24 Mannschaften, die vor Saisonbeginn in die Staffeln Nord und Süd eingeteilt wurden, sollten eine Qualifikationsrunde mit Hin- und Rückspielen absolvieren, bevor eine Neueinteilung in eine Auf- sowie Abstiegsrunde stattfindet. „Das ist so nicht umsetzbar, da die Vereine bisher erst einmal gegeneinander angetreten sind“, sagte Oberliga-Spielleiter Burkhard Walden am Donnerstag. Die Vereine sollen ihre Meinung zu einem NFV-Vorschlag abgeben, nach dem die Qualifikationsrunde nach Beendigung der noch ausstehenden Spiele der Hinrunde abgebrochen wird (AZ/WAZ berichtete). „Wir streben eine sportliche Fortsetzung der Saison an, wissen aber alle nicht, ab wann wir wieder spielen dürfen“, so Walden. Für Lupo/Martini Wolfsburg und den MTV Gifhorn würde das bedeuten, dass sie den Klassenerhalt sicher haben und an der Aufstiegsrunde für die Regionalliga Nord teilnehmen werden.

Bezirksliga wohl nur mit vier Absteigern Der nächste Spieltag in der Landesliga ist für den 14. März angesetzt, „sollten das Wetter und alle weiteren Umstände mitspielen, werden wir dann wieder spielen“, sagt der Bezirksspielausschuss-Vorsitzende Jörg Zellmer. Sollte es zudem möglich sein, wird eine Woche vorher die nächste Runde des Bezirkspokals ausgespielt. Auch in der Bezirksliga soll es ab dem 14. März weitergehen, im Gegensatz zur ursprünglichen Planung könnte das Entscheidungsspiel um den fünften Absteiger zwischen den beiden Staffel-Drittletzten aber entfallen, wovon Zellmer ausgeht. Das hieße, dass aus den beiden heimischen Bezirksliga-Staffeln lediglich die Tabellenletzten- und vorletzten absteigen. Für die ausgefallenen Bezirksliga-Partien aus November und Dezember gibt es die Überlegung, diese im neuen Jahr unter der Woche nachzuholen. Zusätzlich sollen Feiertage als Spieltage dienen.