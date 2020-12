Zwei Varianten, keine Entscheidung: Wie geht's weiter für den VfL II in der Regionalliga?

Die 22 Vereine der Regionalliga Nord warten weiter auf eine Entscheidung, wie die Saison im kommenden Jahr fortgesetzt werden soll. Aber: Es scheint auf zwei Varianten hinauszulaufen. Variante Nummer 1: Die Qualifikations-Runde wird als einfache Runde gespielt, nur die Nachhol-Partien der Hinserie werden 2021 noch absolviert, dann folgen direkt Meister- und Abstiegsrunde. Das Streit-Thema bei der Telefonkonferenz am Donnerstag zwischen dem Norddeutschen Fußball-Verband und den Vereinen war, ob und in welcher Form die bereits erspielten Punkte und Tore dann mit in die Meister- und Abstiegsrunden genommen werden. Variante Nummer 2 sieht vor, dass die Quali-Runde in Hin- und Rückserie ganz normal beendet wird und anschließend nur noch Relegationsspiele zwischen den beiden Staffel-Siegern ausgetragen werden.

