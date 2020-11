Keine Spiele mehr 2020: VfL II geht in die Winterpause und hofft auf eine Rückrunde

„Wir haben jetzt schon wieder eine knapp vierwöchige Spielpause hinter uns, das macht uns alle nicht glücklich“, sagt Nord-FV-Präsident Günter Distelrath. Es ist zu erwarten, dass in der Regionalliga Nord der Herren zunächst die Abwicklung der Nachholspiele zur Beendigung der Qualifikations-Hinrunde auf der Agenda steht. Sollte anschließend direkt die Auf- und Abstiegsrunde gespielt werden, würde der VfL als Tabellenneunter zu den Verlierern gehören.

Jetzt steht's fest: Der VfL Wolfsburg II verabschiedet sich mit der Negativ-Serie von zuletzt fünf Niederlagen in Folge in die Winterpause der Fußball-Regionalliga. Die Möglichkeit, doch noch vor Weihnachten einen Sieg einzufahren, gibt's wegen der Corona-Pandemie nicht mehr. Im Jahr 2020 wird nicht mehr gespielt, das teilte der Norddeutsche Fußball-Verband nun mit.

Wolfsburger Winterplan: Training an Neujahr und wohl keine Neuen

Die Regionalliga Nord wurde in der Spielzeit 2020/2021 in die Staffeln Nord und Süd eingeteilt. Laut Spielplan absolvieren die je elf Mannschaften pro Staffel ihre Spiele in Hin- und Rückrunde, anschließend spielen die zehn besten Mannschaften in einer Aufstiegsrunde um die Teilnahme an der 3. Liga, während die unteren zwölf Teams die Absteiger unter sich ausspielen.

„Wir plädieren ganz klar dafür und gehen auch davon aus, dass die Hin- und Rückrunde ordentlich abgeschlossen werden“, sagt Pablo Thiam, Sportlicher Leiter des VfL-Nachwuchses. In einem am Donnerstag erschienenen Bericht des Kicker hatte der Nord-FV-Spielausschussvorsitzende Jürgen Stebani gesagt: “Ich gehe nicht mehr davon aus, dass wir die Qualifikation mit Hin- und Rückspielen austragen werden.“ Thiam fragte selbst bei Stebani nach, dieser versicherte ihm, dass noch keine Entscheidung gefallen sei und im Rahmen einer Video-Konferenz ein Meinungsbild der Regionalliga-Mannschaften eingeholt werden soll.

Thiam nennt Grund für den Abwärtstrend

Dass im Dezember nicht mehr gespielt wird, damit hatten die Wolfsburger, die ihr letztes Saisonspiel am 24. Oktober gegen Werder Bremen II (1:2) bestritten hatten, gerechnet. „Wir haben die Zeit sinnvoll genutzt, um einige Defizite aufzuarbeiten. Das tut der Mannschaft gut und jetzt müssen wir sehen, wie die weiteren Entwicklungen sind“, sagt Thiam.

Dass das Team von Trainer Henning Bürger mit einer Serie von fünf Niederlagen und dem neunten Tabellenplatz in die Winterpause gehen muss, „ist für uns ärgerlich, da wir nicht noch einmal spielen können, um mit einer positiveren Bilanz in die Pause zu gehen“, sagt Thiam. Aber: „Wir wollen gar nicht alles schwarzmalen. Wir wissen, dass wir die englischen Wochen nicht gut bestritten haben.“ Dabei liege der Grund für den Abwärtstrend nach drei Siegen aus den ersten vier Liga-Spielen laut Thiam auf der Hand. „Wenn man inklusive der Torhüter nur 14 bis 15 Mann zur Verfügung hat, dann ist es für so eine junge Mannschaft schwierig, zu bestehen.“

In der letzten Woche vor Weihnachten verabschieden sich die VfL-Kicker in die Winterpause, Anfang Januar wird das Team in die Vorbereitung auf die Rückrunde starten.